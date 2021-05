Tras dos semanas de Paro Nacional en Colombia y las nuevas movilizaciones convocadas en ese país, se conocieron los resultados de la encuesta realizada con el Opinómetro de Datexco Company S.A.

La encuesta realizada vía telefónica a 700 personas mayores de 18 años y en cinco regiones del país, revela que el 75,1% de encuestados apoya el Paro Nacional.

Gráfica Opinómetro para la W.

De acuerdo a la encuesta cerca de 525 personas están a favor del Paro Nacional mientras que 104 (14,9%) no están a favor y 70 (10%) prefieren no responder o dicen no saber.

Por otra parte, 575 personas (82,2%) respondieron en la encuesta que el Gobierno Nacional ha manejado muy mal el Paro Nacional. 49 (7%) de encuestados manifestaron que si ha manejado bien la situación mientras que otras 75personas (10,8%) manifestaron que no saben o que no responden.

Analistas indican que el estallido social que ocurre desde el pasado 28 de abril es la manifestación de un tratamiento inadecuado de la pandemia y el silencio que luego del 21 de noviembre de 2019 vivíamos los colombianos ante un nefasto Gobierno, que aumentó su deslegitimación al haber tildado de vándalos terroristas a los manifestantes.

Agregó Juana Díaz que “la decisión de favorecer al sector empresarial financiero, negando la posibilidad de una renta básica para los sectores populares ha sido la tapa, como decimos, coloquialmente los colombianos”.

Por su parte el politólogo Camilo De las Casas, dijo que “hoy los sectores medios, pobres, y los habitantes de los barrios marginales están siendo despreciados por el el Gobierno y su coalición”. Agregó, De las Casas, que las propias cifras oficiales demuestran la crisis social con un 42% de la población que padece desigualdad.

La actitud negacionista de esta realidad, y la respuesta de militarizar la ciudad y de negar la gravedad de las violaciones de DDHH por parte de la Policía desde el 28 de abril y hasta hoy, «deja más de 40 personas asesinadas, 32 jóvenes perdiendo sus ojos, y más de 14 mujeres violentadas”

El Gobierno para intentar resolver la situación debe aceptar los puentes, pasar más allá de reuniones de espectáculo en la Casa de Nariño, tratar de escuchar y formular algunas propuestas que puedan legitimarle ante una situación que no va a parar en un escenario previo a una etapa electoral, expresaron las personas consultadas por Contagio Radio.