El Profesor e Historiador de la Universidad de Los Andes (ULA), Alirio Liscano, conversó con el Periodista José Valero de YVKE Mundial, sobre el tema de las próximas elecciones Parlamentarias del 06 de diciembre de 2020, a celebrarse en toda Venezuela. Ahí destacó el Profesor Liscano que los comicios electorales, de la Asamblea Nacional (AN), todos los grupos y partidos participaran, e indicó que a nadie le conviene una guerra y los sectores de oposición están claros, que el camino es la paz porque esto además de garantizar las elecciones, también asegura la participación del pueblo.

“Yo estoy convencido de que la mayoría del país, está ganada para la paz y cuando digo la mayoría del país, estoy hablando de los sectores Bolivarianos y Chavistas, estoy hablando de los sectores intermedios y de una capa muy importante, de lo que pudiéramos llamar la oposición del país y Yo creo que el país está por la paz y eso incluye a los sectores opositores, estoy convencido al mismo tiempo de que esta alternativa se está abriendo al pueblo opositor, que es la alternativa de manifestarse por la vía electoral” enfatizó el Profesor Liscano.

De acuerdo a lo manifestado en entrevista por Liscano, indicó que no hay otra alternativa posible que permita a los sectores opositores, además de participar, garantizar lugares de ejercicio en la AN. Sobre todo porque se les está abriendo una oportunidad al pueblo opositor que es la alternativa de manifestarse por la vía electoral, y es algo que no debe olvidarse nadie, cuando los sectores opositores han estado en comicios electorales, han tenido una participación importante y masiva, relevante, la oposición política es una fuerza electoral en el país, resaltó el Profesor Liscano.

“…una fuerza electoral que el Chavismo reconoce y que respecta” enfatizó Liscano. En Diciembre de 2015 ocurrió que no ganaron la Asamblea Nacional pero en el año 2007 nos habían ganado la lucha por la Reforma Constitucional que la lideró El Presidente Chávez, es decir, la oposición le había ganado a Chávez en el 2007, ¿qué te significa eso? Eso significa que la opinión opositora, es una importante en términos electorales en el país, pero que además cuando la oposición se dispone a la batalla política electoral, tiene posibilidades de triunfo” dijo el Profesor Liscano.

En ese sentido el Profesor Liscano señaló, que es un gran peso que sigue jugando la oposición, un rol importante dentro del seno opositor y existen personas que están haciendo pronósticos pero de los cuales están equivocados, como los partidos “G4” y estos partidos son los más importantes de la oposición y esos partidos no están con el proceso electoral, están con el plan de Tremp, están con el plan de la oligarquía que busca derrocar al gobierno del Presidente Nicolás Madura, acabar con el Plan Bolivariano.

El Profesor Liscano recalcó que “esos grupos que son minoritarios en términos opositores, esos grupos están con la línea violenta y contra la línea agresiva y van a seguir practicando esa política, es la apolítica que vienen llamando, que vienen reiterando la que están intentando continuar, eso lo tenemos claro y para eso estamos preparados para defendernos de esa oposición terrorista, de esa oposición fachista, de esa oposición de extrema derecha.

Una oposición Racional

El Profesor Liscano en esta pequeña entrevista, también dijo importantes expresiones como fue recalcar que en Venezuela existe una oposición, que tras los últimos incidentes donde estos sectores atacaron de forma violenta, se han dado cuenta que luego de todos estos hechos, donde seguidores se sumaron apoyando estos actos terroristas, se han percatado de todas las consecuencias que el pueblo venezolano, independiente del color político, credo religioso u otra tendencia, sufren diariamente las sanciones y acciones que una parte de los sectores opositores –y que no quieren elecciones de AN- se debaten en el país con los sectores minoritarios de la oposición.

“…pero hay una oposición racional que no quiere guerra, porque es que la guerra no le sirve a nadie, en una familia, uno tiene un conflicto con un hijo o con una hija o tiene un conflicto con la mujer y eso es una guerra, ya en la casa, a nadie le conviene eso en la casa, a nadie le conviene eso en la casa, y estamos hablando de la Familia Venezolana, quien cría los muchachos en medio de una guerra, quien los educa en medio de una guerra, quien le da a sus hijos en medio de una guerra, quien trabaja en medio de una guerra, no hay manera, como vamos a resolver el conflicto de vivienda, transporte, que no sea en esas circunstancias, que Dios nos libre” explicó el Profesor Liscano.

El pueblo venezolano está claro que el camino es la Paz y no porque lo diga el Chavismo, es porque es lo razonable, inteligente, es porque resulta ser productivo, beneficioso para todos, es la Paz y es la manera de prosperar económicamente, porque en medio de una guerra no se puede.

Finalizó Liscano diciendo “Yo estoy convencido de que el pueblo venezolano va a votar en diciembre para la Asamblea Nacional, yo estoy convencido de que la mayoría de la oposición va acudir a las urnas y estoy convencido que en Venezuela los venezolanos, todos la Patria venezolana va tener una gran victoria porque esas elecciones van a ser una gran fiesta de todo el país incluido el sector opositor incluido el gobierno” concluyó la entrevista el Profesor Alirio Liscano.