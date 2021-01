En Portuguesa nuevas tarifas del gas se expresan en dólares

A partir de este mes el precio del kilo de gas en Portuguesa es de 2 centavos de dólar y con ello la bombona más pequeña, la de 10 kilos, pasa a costar 2 dólares: “que son tres lochas”, afirmó el mandatario regional en su programa semanal Portuguesa Potencia Radio.

Alegó que con ese importe pueden cubrirse los gastos de transporte y distribución del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y pidió a la ciudadanía “abrir la mente” hacia las transacciones en divisas.

Calles refirió que en las estaciones de servicio internacionales la gasolina también se expende en dólares y desestimó las críticas hacia la fijación en Poruguesa de las tarifas del gas en dólares: “porque habíamos dicho que la bombona iba a tener un precio anclado al Petro, pero si usted le da la vuelta también está anclado al dólar, al euro, como usted lo quiera llamar”.

Entrégueme mi empresa

Calles reveló que actualmente están en revisión algunas alianzas estratégicas con actores privados, debido a que todas las empresas de la Gobernación que funcionan bajo ese modelo deben generar dividendos al estado y si en 2020 alguna no lo hizo, “no hay manera de que nos mantengamos juntos. Entrégueme mi empresa”.

Pidió a su equipo económico revisar bien los números de 2020 y evaluar otros mecanismos para que las empresas que se manejan en alianza no paguen al Gobierno regional en función de su facturación, puesto que “si en un mes no facturan, ese mes no nos pagan”.