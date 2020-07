En el estado Mérida, en las últimas 24 horas se han registrado treinta y cuatro casos de COVID 19, lo que suman a la fecha, 333 personas contagiadas, tal como lo destacó el protector de Mérida, Jehyson Guzmán, en rueda de prensa que ofreció para dar a conocer el trabajo que se realiza para contener y evitar la propagación de la pandemia.

En este sentido, Guzmán ofreció un balance sobre las acciones realizadas en la entidad, para cumplir la instrucción que dio el presidente Nicolás Maduro en el sector médico, asistencial, en las comunidades, en materia de seguridad y policial, en virtud de los incrementos de casos de COVID 19.

A su vez, resaltó que el incremento de los casos de Covid 19 en Mérida, en las últimas horas, se deben, en parte, a la figura de “trocheros y trocheras”, que se han convertido en fuente de contagios, especialmente en el municipio Alberto Adriani.

Detalló Guzmán que de los treinta y cuatro casos nuevos, 14 corresponden al municipio Alberto Adriani, 5 a Tovar , 5 en Sucre, 2 en Rangel, 2 en Pueblo Llano, 2 en Caracciolo Parra, 1 en Pinto Salinas, 1 en el municipio Tulio Febres Cordero, 1 en Santos Marquina y 1 en el municipio Libertador,

También destacó que hasta la fecha en el estado Mérida se han registrado 333 casos de Covid 19, que se han venido incrementando por las acciones de los trocheros que traen personas de forma irresponsable por el estado Táchira, “entran por Santa Bárbara del Zulia y por la vía de la Tendida, por caminos ilegales, que han generado picos de contagios de la pandemia”, dijo.

Últimas 72 horas en Mérida se han registrado 75 contagios de Covid 19

En las últimas 72 horas en el estado Mérida, se han presentado 75 casos, lo que significa que hay aproximadamente más de un contagiado por hora y “a ese ritmo pudiésemos estar rompiendo los picos del control del Covid 19, por eso es importante cumplir con las medidas de prevención y cuarentena”, indicó.

De tal forma que fue enfático al señalar que los días que corresponde cuarentena, es cuarentena “y no es por nosotros es por ustedes, debe haber responsabilidad por parte de todos, agradezco a los cuerpos de seguridad por el esfuerzo que se ha hecho en todo el territorio merideño en materia de prevención del Covid 19 y en materia de seguridad”, destacó.

Paro de transporte

Con el respecto al paro de transporte que vienen haciendo varias líneas pertenecientes al Sindicato que representa este gremio, Guzmán ratificó la posición del Ejecutivo Nacional que hasta tanto no se cuenta con la Gaceta Oficial que les autorice realizar el incremento los transportistas no podrán subir el precio de los pasajes, por ello resaltó el trabajo que viene realizando el Trolebús al prestarle el servicio al pueblo para que no queden desasistidos.

En materia de seguridad

El protector de Mérida, Jehyson Guzmán, indicó que es fundamental el resultado de cada una de las operaciones, incautaciones de armas, desmantelamiento de bandas y organizaciones criminales que han sido participes del incremento del COVID 19”, dijo.

“Mérida es uno de los estados más seguros del país y hay resultados. Agradezco a toda la cadena de mando, que están en los puntos de control, que están en la calles, porque están protegiendo al pueblo”, manifestó.

Cuestionó también el hecho de cómo se pueden evitar los contagios si existen personas que están promoviendo las fiestas…

Mérida el estado más seguro del país

El General de División, Danny Ferrer Sandrea, comandante de la ZODI, informó que cumpliendo instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en aras de preservar la defensa de la patria, ha hecho un importante trabajo con los órganos policiales, prevención y las comunidades organizadas.

“Quiero empezar llamando a la reflexión a la ciudadanía ya que mucho trabajo nos ha dado hacerle entender a ese 13% de la población que no cumple con las instrucciones para prevenir el COVID 19, que esta pandemia representa una amenaza biológica y nosotros hemos tenido, que desdoblarnos para generar niveles de conciencia ciudadana”, destacó.

Reitero el reconocimiento a los cuerpos de seguridad, “nosotros sabemos cómo enfrentar la delincuencia, pero la conciencia y el respeto a la cuarenta social es un trabajo arduo”, dijo.

En este sentido destacó que siguen resistiendo para mantener la contención a nivel municipal, estadal, y parroquial y seguir enfrentando estas amenazas.

Dijo que en materia de seguridad, Mérida se encuentra dentro de los 5 mejores estados con poco índice de delitos, por cada delito por 100 mil habitantes, el estado es uno de los que refleja menor tasa de homicidios. Con una población de 1 millón 500 mil habitantes el estado Mérida es el más seguro del país.

“Nos llena de orgullo, porque está posicionado como el quinto mejor estado, esto gracias, en parte, a los niveles de respuesta con los cuadrantes de paz, y nos da motivos para seguir avanzando en el trabajo”, destacó.

Durante el mes de julio-destacó- se han incautado 60 armas de fuego, mas de 80 cartuchos de diversos calibres, 48 armas blancas. “Nuestra policía del estado, Policía Nacional Bolivariana y municipal han impuesto mas 900 multas a motorizados que han incumplido con las normas de la cuarenta social, mas de 170 vehículos retenidos y a todos se les ha impuesto sus respectivas multas, más de 1000 multas”, resaltó.

“Hemos dado certeros golpes a la incautación a las mafias que se dedican a la sustracción de material estratégico como el cobre que es sacado de la red eléctrica, atañe a la prestación de servicios de las comunidades, hay que darle duro a las personas que tratan de sacar ingresos robando material estratégico a las comunidades que afectan directamente el servicio de telefonía”, aseveró.

A su vez reiteró el General de División, Danny Ferrer Sandrea, seguir cumpliendo el compromiso de enfrentar esta importante amenaza biológica y dando certeros golpes para tener a la delincuencia a ralla.

Duro golpe al tráfico y comercialización ilegal de gasolina

Por su parte, el General Betancourt Moya de la Guardia Nacional informó que han realizado acciones contundentes con aquellas personas que han intentado degradar el ambiente. “Aquí en Mérida la Guardia Nacional da resultados contundentes para preservar el planeta”, dijo.

Asimismo, destacó que han desmantelado depósitos clandestinos de gasolina para dar un golpe de tráfico y comercialización de gasolina.

También indicó que la sustracción del material estratégico es una clara evidencia que afecta al sistema eléctrico nacional en sus hogares y comunidades, esto ha consecuencia de las acciones que han tenido algunas personas al margen de la ley. “Hemos hecho un esfuerzo incansable para detener a estas personas”, resaltó.

Seguiremos dándole a conocer al pueblo el trabajo incansable de hombres y mujeres. Hemos trabajado para desmantelar la producción de licor artesanal que ayuda a las concentraciones de personas, acciones que se realizan para evitar que se propague aun más el COVID 19.

En este sentido destacó el General Betancourt que ya se han comenzado a ver los resultados importantes, por las denuncias que han hecho las comunidades organizadas por la realización de las fiestas.