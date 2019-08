En el municipio Los Guayos se efectuaron primeras asambleas para reestructurar las Unidades de Batalla Bolívar Chávez

Por lineamientos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a nivel nacional, en el municipio Los Guayos estado Carabobo, se llevó a cabo la asamblea a las postulaciones para restructurar las distintas comisiones de las Ubch de la urbanización Las Agüitas sector 1 parte este y Guaicaipuro 1.

Así lo manifestó Anais Avilas, representante del buró municipal y coordinadora Chamba Juvenil y miembro de la juventud del Psuv en la localidad, dijo que esta actividad se desarrolló en el Centro de votación y Escuela de Especialidades Femenina Las Agüitas, esta asamblea tiene el objetivo plantear nuevas propuestas y la restructuración de las Ubch.

La militante aclaró que las personas para participar deben ser miembros o militantes del partido, también añadió que deben ser votantes y residentes de este ámbito geográfico.

La convocante, dijo que “se postularon aproximadamente 23 candidatos en las áreas, responsabilidad social, formación Ubch, formación ideológica, defensa integral, planificación electoral, comunas y misiones, misiones y grandes misiones, mesas de comunidad, mesa de ámbito territorial, economía productiva, mujeres y juventud”, acotó.

Igualmente, afirmó que “en el sector de Las Agüitas, funcionan 11 Ubch de las cuales, ya sean realizados 7 asambleas dentro del eje, el equipo político conformado por el partido, evaluara y estudiará selectivamente y estudiaran las propuestas. Luego las mismas se entregaran al equipo político regional, para que finalmente ellos, estarán a cargo de designar a los candidatos seleccionados”, constató.

Advirtió la coordinadora que “no hay una fecha precisa, donde se daría a conocer quiénes serán los candidatos postulantes, estas son orientaciones del partido socialista que se están desarrollando a nivel nacional”, mencionó.

Por otra parte, José García, militante activo de la juventud del PSUV, y candidato a la responsabilidad de jefe de las Ubch de acá de la escuela de especialidades femeninas de esta comunidad, explicó que los jefes de las Ubch, conlleva un trabajo extenso, más allá de la militancia del partido, con la implementando, modificaciones y replanteamientos que se ejecuten para así lograr los objetivos del partido”, señaló.

Agregó el postulante, que su propuesta en la comunidad, “en este caso le correspondería, Las Agüitas sector1 parte este y Guaicaipuro 1, es recuperar las infraestructuras deportivas que están bastante deterioradas”, argumentó.

De igual manera, expone García, que “conjuntamente con un grupo de jóvenes, que ya hemos venido hablando, están dispuesto a trabajar para que no estén ociosos, y así lograr recuperar la cultura deportiva en este sector y evitar que muchos jóvenes, no se vean en la necesidad de emigrar a otros países, buscando otras maneras de vidas que no son las debidas”, confirmó.

Finalmente el militante, aseguró que la jornada fue bastante fructífera, como todas las jornadas del Psuv de civismo, democracia, y de participación ciudadana, donde todos los presentes tuvieron voto y la oportunidad de postularse, a las diferentes comisiones de la Ubch”.

Constató que esta asamblea fue legal, ya que “hubo receptividad de la comunidad, algunas personas no pudieron asistir, porque no estaban en sus hogares a la hora de la postulación, otras estuvieron ocupadas en otras tareas, pero si se logró el quorum necesario para llevar a cabo la asamblea”, concluyó.