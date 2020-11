YVKE MUNDIAL/Bertha Argüello/Prensa Colón

Una semana de intensas jornadas médicas y sociales realizó la Alcaldía Bolivariana de Colón, conjuntamente con los médicos de la Misión Barrio Adentro y los organismos de prevención y seguridad, para atender a 1.495 personas de la parroquia Urribarri que resultaron afectadas por las inundaciones a causa del desbordamiento del río Chama, al Sur del Lago, estado Zulia. También recibieron asistencia los habitantes afectados por las torrenciales lluvias del sector Ezequiel Zamora III de Santa Bárbara.

La Dirección de Asuntos Sociales y de Salud ha efectuado un despliegue en la parroquia Urribarri, abarcando los sectores La Quinta, Tres Pipas, El Paraíso, Sinaip Kaipala y Caño Muerto, donde se atendieron 590 personas con consulta médica, vacunación, calificación y clasificación a personas con discapacidad y entrega de medicamentos, todo ello con el apoyo de los tres niveles del Gobierno Bolivariano.

La primera combatiente, Mary Hurtado de Labrador y Directora de Asuntos Sociales y de Salud, dijo que con el apoyo de los médicos del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Simón Bolívar y Hugo Chávez, de los organismos de prevención y seguridad y el acompañamiento del Poder Popular, han podido atender a las 34 familias que permanecen en los cuatro refugios de la parroquia Urribarri conformados por la Escuela Bolivariana Ramón Rincón, Liceo Nacional José Alfredo Finol, Iglesia Cristiana Árbol de la Vida y la Escuela Bolivariana Juan Bautista Arismendy. También se brindó asistencia a aquellas personas que decidieron permanecer en sus hogares y otras que están refugiadas con familiares o amigos.

“Hemos desplegados el equipo de salud y social en jornadas simultáneas para atender las familias afectadas en Urribarri, esto gracias al presidente Nicolás Maduro, al gobernador Omar Prieto y al alcalde Blagdimir Labrador. Hasta ahora se han atendido con consultas, entrega de medicamentos y vacunación para atacar las enfermedades que generan las inundaciones", dijo Hurtado de Labrador.

Por su parte, el presidente del Instituto Municipal de la Salud (Imsalud), Kiuver Roca, acotó que por instrucciones del alcalde Blagdimir Labrador esta semana continuarán desplegados en las zonas afectadas para continuar llevando atención médica y social a las zonas afectadas por las lluvias y mantener el trabajo en equipo para garantizar un buen servicio a estas familias que tanto lo ameritan.

Las lluvias también afectaron Santa Bárbara

Las fuertes lluvias registradas también ocasionaron inundaciones en el sector Ezequiel Zamora III de la parroquia Santa Bárbara, donde se estancaron las aguas en una parte de esta comunidad, por lo que como medida preventiva cinco familias fueron trasladas temporalmente a la Escuela Básica Nacional Rafael Urdaneta y tres a la Base de Misiones Ezequiel Zamora, las cuales también recibieron atención médica por parte del Gobierno municipal y la Dirección de Asuntos Sociales y Salud, beneficiándose a 105 personas.

“Desplegamos un equipo a la comunidad de Ezequiel Zamora III, en cuatro puntos simultáneos llevando atención médica y social a las familias afectadas, tanto a las que se encuentran en los dos refugios como aquellas que quedaron en sus casas, aunque ya el nivel del agua ha bajado progresivamente”, refirió la Primera Combatiente de Colón.

Por su parte, Ana Montiel, habitante afectada del sector, dijo que no fue necesario salir de su casa con sus nueve hijos porque el agua ha bajado poco a poco. "Esta semana llovió fuerte y se nos metió el agua, tuve que alzar la nevera para que no se me dañara, pero ya ha bajado mucho el nivel del agua estancada y agradecida con la atención de traernos los médicos para que nos reconocieran y con los medicamentos que tanto necesitamos por las enfermedades que causan estas lluvias".