En América la historia, su manera y forma de describirla creó una tendencia que tuvo por objetivo resaltar la preponderancia de sus personajes provenientes del continente europeo, y minimizar la presencia de las etnias encontradas aquí luego de llegar al continente de América. El mayor daño causado por los europeos tras su llegada a América, no fue solo imponer su poder sobre las etnias, sino las distintas formas y maneras, que fueron traídas desde España, Inglaterra, Portugal, Francia entre otras naciones, y que al ver un rechazo proveniente de los indígenas, implementaron sobre el continente americano, buscando comenzar una nueva dinámica enmarcada sobre el capitalismo, bajo las reglas de la Iglesia Católica y la oligarquía de cada una de estas naciones antes referidas.

Este importante viaje calificado como el “Descubrimiento de América” que hoy conmemora sus 529 de haber llegado aquí y dejarle toda una historia de hechos muy trágicos y lamentables, que los mismos europeos ya residentes de estas nuevas tierras, hace unos 200 años y un poco más, iniciaron una nueva etapa histórica sobre el continente, conocida como la independencia. Fue un hecho que estuvo evolucionando y dando a conocer las realidades ocultas y practicadas por Europa, sobre estas tierras, que luego la historia mediante la investigación y búsqueda de contenidos hechas por narradores, documentalistas y asentamientos hechos por etnias encontrados, que comenzaron a desmontar la tradicional descripción que se traía sobre el 12 de octubre en América. Ahora sobre tan significativo hecho, que no solo cambió el perfil del continente sino también de Europa y África quien mediante el tráfico de “mano de obra” así clasificada por los españoles e ingleses, se implementó sobre estas tierras, como una forma y manera que venía ayudar al comercio que empezó a tener caídas en su comercialización y producción, de los distintos rubros que ya se traían a tierras del “nuevo mundo” como así la llamaron desde Europa.

Uno de los viajes más impactantes para Europa, fue precisamente el 12 de octubre, porque cambió la historia étnica de América, a quien le colocaron un camino que “abrió otras posibilidades” al capitalismo pero que debió exterminar una significativa parte de los asentamientos étnicos, para poder lograr este objetivo. Si recordamos un poco, todo comenzó aquel 22 de mayo de 1492, cuando llegó al puesto de Palos de la Frontera, en Huelva, la carta a los Reyes Católicos, donde se le ordenaba a la municipalidad, contribuir con dos embarcaciones a la expedición, que en su objetivo, era ampliar los mercados y por efecto, crear nuevas rutas que permitieran, asegurar otros espacios con trabajadores y compradores, que sostuvieran la nueva dinámica establecida aquí.

Es cierto y no podemos olvidarlo, no fue fácil armar los barcos y reclutar la tripulación, sin embargo Cristóbal Colón finalmente tomo camino del mar el 3 de agosto de 1492, al frente de tres naves, llamadas la Santa María, la Pinta y la Niña. Tres naves cargadas de provisiones, marineros y “esperanzas de encontrar una nueva ruta comercial que cruzara el Atlántico”. El caso fue que tras ver tierra, la emoción que tuvo la tripulación se acrecienta, al punto que mostraron luego de este hecho, cuadros y pinturas donde se mostraban imágenes que “según los españoles y calificando al sitio como Las Indias” detallaban que los indígenas se arrodillaban ante ellos, los católicos y al mismo Colon. Es una descripción que al inicio fue aceptada sin reproches pero tras conocerse algunos hechos como el maltrato a los indígenas, fueran adultos o niños, esta versión no terminó de aceptarse, ya que mediante la investigación, más adelante se conocen otras situaciones o hechos cometidos por los europeos, que detallan la manera y forma, como trataban los españoles a las etnias, solo por exigirles su ejercicio activo de trabajo, -mejor llamado explotación- que se implementó sobre una sociedad donde su manera de vivir era otra y su relación con el ambiente también era diferente.

Todo esto antes señalado, viene a deducir que la llegada de Europa al continente de América, trajo grandes consecuencias a nivel social, económico, cultural, político, en salud, educación entre otras disciplinas, que desde el punto de vista humano, violentaron todas estas formas de vivir y convivir de los asentamientos étnicos y una de las instituciones que allí participó fue la Iglesia Católica, y el poder Real que lo avalaba. Estas acciones luego del 12 de octubre de 1492, cambiaron el día a día de las etnias y obligó a los europeos establecidos ya sobre el continente, crear “medidas, reglas, leyes, reglamentos, entre otras órdenes” para proteger el proceso de compra - venta, que su objetivo del mercado no se callera, por el contrario abriera nuevas puertas a otros continentes y comenzar a crear espacios comerciales más fuertes, amplios y sólidos.

El 12 de octubre al conmemorar 529 años de haber llegado Colón a América, en su primer viaje, es recordar como inició el cambio y se implementaron formas de vida que, debieron aniquilar otras para así quedarse Europa, y apropiarse de estas tierras que luego de transcurrido varias décadas, debieron tener que enfrentar a españoles, ingleses y de Portugal, con el objetivo de independizar cada nación y establecer nuevas formas de gobierno, pero bajo el perfil europeo.

América, la tierra grande y llena de virtudes con fortalezas, que luego de 529 años de invadida, la buscan todavía por sus riquezas, pero sigue en la lucha y batalla como dijera el Libertador, Simón Bolívar.