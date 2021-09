Empatía: Un elemento de alto valor en la política actual

La empatía es la capacidad que cualquier persona demuestra para percibir, compartir y entender los estados afectivos de los demás.

Se trata de una cualidad fundamental para cualquier político que persiga contribuir a resolver, los problemas de la ciudadanía a la que representa o aspira representar.

Por ello conversamos con Mairelys Barboza (Candidata del Psuv a la alcaldía del municipio Santa Rita en Zulia), en las próximas elecciones del 21 de noviembre.

La educadora en cuestión afirmó que las personas empáticas se preocupan del sufrimiento ajeno y desarrollan una mayor habilidad a la hora, de tomar decisiones concretas que ayuden a aliviar dicho padecer.

Y al aplicar dicha palabra a lo político para Barboza la empatía se vuelve una condición fija, por su utilidad para resolver problemas y mejorar la vida de la gente en los tan apresurados tiempos políticos que corren hoy. "Un dirigente por sí solo no puede solucionar los problemas que agobian a los ciudadanos o solucionar la polarización. Sin embargo, es posible mediante alocuciones llegar directamente a los corazones incluso hasta de aquellos que no lo eligieron (...) No es malo explicar el estado y la realidad de los problemas, ni mucho menos rendir cuentas, no se trata de endulzar el café amargo, sino de conectarse con la ciudadanía a través de un diálogo abierto y amable sobre lo que aqueja en mi caso al municipio Santa Rita", explicó la candidata Barboza.

Para finalizar la figura en cuestión mencionó que quien se dedica a la política, sin este atributo no la honrará y estará cada vez mas lejos de la humanidad de sus representados, más expuesto a rechazos de sus dolores y necesidades verdaderas; factores funcionales de sus intereses privados.