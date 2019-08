Elvismar Rodríguez: Abanderada de oro

Lima, Perú 09 de agosto 2019.- El judo aportó una medalla de oro histórica en esta disciplina y una mujer volvió a lo más alto del podio en Juegos Panamericanos. Elvismar Rodríguez, abanderada de la delegación, se tituló campeona de los Juegos Panamericanos en la división de menos 70 kilogramos, tras vencer a la colombiana Yuri Alvear (doble medallista olímpica) a la cual siempre había enfrentado y al fin pudo doblegar.

“Una medalla que buscamos, en Toronto no nos había ido bien, y la vinimos a buscar en Lima, gracias a Dios se dio. Enfrenté a competidoras que a nivel internacional tienen un buen currículo, la puertorriqueña subcampeona mundial y a la colombiana desde los 14 años me he enfrentado a ella y hoy por primera vez le pude ganar”.

Cargada de emoción, la venezolana explicó como neutralizó a su oponente para llevarse el oro, un combate que al principio estuvo en peligro ya que Alvear intentó inmovilizarla, “pude defender bien, ella quizás pensó que yo no podría hacer esa técnica, fue el ne waza y la pude controlar”.

Doble tarea y sueño cumplido, ser abanderada y medallista de oro para Venezuela, “lo hice con mucho orgullo y mucho honor y lo pude sacar todo en el combate y muy contenta por los frutos que se están dando”.

Con el resultado, Rodríguez sabe que fue un paso, que irá poco a poco y ahora viene el mundial que está muy próximo y se volverá a encontrar con estas rivales, para cerrar en la zona mixta del polideportivo uno de la VIDENA dedicó este triunfo a todo el pueblo de Venezuela.

Anriquelis Barrios con medalla de plata

En la final de los -63 kilogramos, Anriquelis Barrios logró otra medalla histórica para el judo venezolano. La criolla no pudo en la final frente a la representante de Cuba Maylin Toro.

En otros resultados del judo Panamericano, Noel Peña cayó con el cubano Jorge Martínez en la disputa del bronce de los -81 kgs. Mientras que Antony Peña (-90 kgs) había perdido en el ronda de repechaje por el bronce ante el argentino Luís Vegas. FIN / Omar Pernía enviado especial Lima 2003.

El Dato

Desde Caracas 1983, una mujer venezolana no ganaba medalla de oro en el judo de los Juegos Panamericanos. Alisson Henry era la única que lo había hecho.