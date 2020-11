El voto es la única garantía de la paz en Venezuela

Sin dudarlo, cuatro representantes del gobierno y la oposición están de acuerdo que el voto es la única vía democrática para garantizar la paz y ayudar a mejorar la grave situación económica del país, desde la nueva Asamblea Nacional (AN).

Las candidatas del Gran Polo Patriótico (GPP) Iris Varela y Cilia Flores; mientras los aspirantes opositores Javier Bertucci (El Cambio) y Bernabé Gutiérrez (Acción Democrática) coincidieron en que cada compatriota debe votar en masa y no dejar que otros decidan por uno.

“El voto es la garantía de la paz y del cambio… De esta maner vamos a sacar a Venezuela adelante saliendo a votar el este seis de diciembre. Votar es la primera responsabilidad que tenemos”, sentenció Cilia Flores, candidata nacional por lista del GPP.

“No podemos estar de brazos cruzados, inertes, esperando promesas que no se cumplirán, como que van a venir personas de afuera a hacer algo. Los problemas de aquí, lo arreglamos nosotros, votando. Este 6Dic el castigo que le dará a este gobierno y esa oposición antidemocrática que serán seputalda por el voto del pueblo, que ya creen en mentiras.”, señaló Javier Bertucci.

El evangélico agregó que “debemos estar determinados a hacer valer nuestros derechos a traves voto, para manifestar nuestro deseo de ver un cambio por la vía pacifica y democrática en el país. Ni la actual (AN) ni la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) hicieron algo por el pueblo. Con su voto vamos a legislar y dar su justo respeto al pueblo venezolano”.

“El que no vota permite que esta crisis siga dañando al país. En 79 años Acción Democrática (AD) ha sido ejemplo de como por vía democrática se pueden cambiar las cosas en el país. Votando por los adecos volveremos a vivir mejor”, dijo el adeco Bernabé Gutierrez.

Por su parte, Iris Varela, tamabién aspirante por el GPP en el voto lista nacional. aclaró que nadie en Venezuela ha planteado la creación del Estado Comunal, “lo que se ha planteado es empoderar al soberano pueblo a través de las comunas organizadas”.

“Es una realidad en el país que todos los Consejos Comunales estén empoderados, donde han manejado presupuestos que le ha designado el Gobierno nacional. Aquí lo que se trata es de cumplir con la Constitución y las leyes empoderando al pueblo, porque este es un Gobierno protagónico y participativo”, añadió”, analizó Varela con su siempre firme voz.

En cuanto a la actual Ley Antibloqueo, muy atacada por algunos sectores, Cilia Flores fue tajante: “La Ley Antoboqueo que se ha aprobado es extraordinaria para darle respuestas al pueblo de Venezuela frente a este bloqueo criminal. Una vez que podamos combatir las sanciones y podamos rescatar las divisas que nos han saqueado, entonces podremos también tener como garantía mejorar el salario de nuestros trabajadores y trabajadoras”.

Entre tanto, Bertucci señaló que mientras exista transparencia y una fiscalización, no deberían existir problemas: “Cualquier clase de iniciativa que se tenga con esta Ley debe ser consultada con el pueblo, para que el pueblo sepa qué se hará con el dinero y para qué se utilizará”.

Con respecto a la reciente elección presidencial en Estados Unidos, Bertucci señaló que “este cambio de Gobierno (Bidem) da la oportunidad de comenzar una nueva negociación con la administración estadounidense basada en verdades. Es el momento de lograr un acuerdo que permita la flexibilización o el levantamiento de las sanciones que tanto afectan al pueblo venezolano”.

“Desde la Asamblea Nacional apoyaremos al presidente Nicolás Maduro para un diálogo respetuoso con Estados Unidos. Que quiten las más de 300 sanciones que ha impuesto el gobierno estadounidense a venezolanos, empresas privadas, públicas y del Estado, por petición de Julio Borges y Juan Guaidó”.

“Y vamos a iniciar un juicio a Juan Guaidó y a todos quienes pidieron intervención y sanciones, por todo el daño que le han hecho al país, porque no habrá más impunidad. Fracasaron en su intención por desestabilizar al país. No lograron tumbar al Gobierno ni van a lograrlo porque no cuentan con el apoyo del pueblo”, recalcó Flores.