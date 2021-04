En el país durante décadas la práctica de viejas actividades, han convertido a Venezuela en territorio valorador de sus enseñanzas y formación, han sido tan grandes y significativas las acciones que ahora permiten a la colectividad, poder ser autores y resolver las distintas situaciones, que en tiempos como estos –de pandemia- han servido como motivo e inductoras tanto a niños, jóvenes, adultos y mayores, a ser planificadores, organizadores y capaces de generar y proponer soluciones, ante las diversas problemáticas como las presentes durante estos tiempos, por ejemplo, intercambiar productos, herramientas y utensilios que no estén siendo usados por otros, pero que si realmente estén siendo requeridos en comunidades y pueblos, para culminar una actividad o para solucionar una debilidad existente.

Nora Lew quien es vocera del Frente Revolucionario de Artesanos y Artesanas de Venezuela (FRAV), hace una invitación a todos los artesanos para que participen este sábado 1ero de Mayo, al trueque que bajo todas las medidas de seguridad contra el Covid-19, se estará realizando a partir de las 9:00am de la mañana hasta las 2:00pm de la tarde.

La artesana merideña expresó “soy Nora Lew artesana ceramista militante del Frente Revolucionario de Artesanos de Venezuela, este sábado Primero de Mayo desde las 9 hasta las 2 de la tarde, en la Plaza Bolívar de Mérida con todas las medidas de seguridad tenemos el habitual trueque del FRAV Frente de Artesanos y Artesanas de Venezuela, esta es una actividad que y llevamos varios años haciéndola, realizándola un poco lento ahora por la cuarentena” detalló.

Lew también indicó que esta actividad, se retoma ahora tras las regulación del método 7 más 7 que despliega una semana de cuarentena y otra de flexibilidad, además precisó que el trueque como vieja práctica, se ejecuta todos últimos viernes de cada mes, durante la semana de flexibilización, lo cual nos permite a todos los integrantes y quienes se integran, participar y poder llevar los productos que no esté necesitando y poder cambiarlos, ante otro compañero por un utensilio, herramienta o producto que si necesite, describió.

Durante esta próxima jornada de trueque que se llevará a cabo el 1ero de Mayo, desde la Plaza Bolívar de Mérida, es justa y necesaria y es “un intercambio justo y solidario, es una herramienta del pueblo para hacer frente a la guerra económica” detalló Lew.

La vocera de los artesanos en Mérida, Nora Lew, señaló “que puedes llevar al trueque, lleva lo que ya no estas usando y lo cambias allí por algo que necesites, algo que otra persona está llevando a intercambiar, en el trueque intercambiamos libros, películas, semillas, plantas, ropa, zapatos, frutas, en buen estado, etcétera” precisó Lew.

Recalcó Lew que no solo puedes llevar lo que no uses, sino también aquello que usted o su familia estén produciendo, al recordar que estos tiempos de asedio y guerra económica, la sociedad y familia venezolana, ahora se han dedicado a tan importante actividad como es la producción sea agrícola o pecuaria, dado los altos costos que muchos de estos productos tienen en la calle, tras el creciente nivel de inflación generado desde las sanciones unilaterales firmadas por los EE.UU., y sus lacayos contra el gobierno.

Dijo al final la artesana Lew, que esta jornada del 1ero de Mayo, estará un poco triste luego de saber la noticia sobre la partida del Profesor y Ministro del Poder Popular para la Educación, Aristóbulo Istúriz, un hombre con una gran experiencia y conocimiento, allí se hará al camarada Istúriz memoria y conmemorara su larga trayectoria tras “emprender vuelo al otro mundo” expresó.