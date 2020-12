Durante el operativo comunicacional Venezuela vota en las elecciones parlamentarias 2020, se realizó un recorrido en los diferentes municipios del estado Mérida, donde se evidencio la participación de los diferentes sectores populares, partidos políticos y pueblo en general ejerciendo su derecho al voto.

Cabe destacar que los centros votación contaron con el apoyo de tres mil 500 efectivos del plan república desplegados en todo el territorio merideño, así mismo el consejo nacional electoral dispuso de mil 600 operadores y técnicos que se desplegaron en los diferentes centros de votación para garantizar el derecho al voto de todos los merideños.

En el desarrollo de esta contienda electoral los Médicos Integrales Comunitarios de la Misión Barrio Adentro, también participaron en la atención y protocolos de bioseguridad que se aplicaron en cada centro electoral, donde las personas cumplían con el distanciamiento respetivo de metro y medio, la utilización de tapabocas, guantes en algunos casos y la desinfección de las manos a los electores con alcohol o con hipoclorito, esto con el fin de garantizar la salud y evitar congios del covid 19, asimismo los electores después de ejercer su voto se retiraban a sus hogares.

De la misma forma en el estado Mérida estuvieron abiertos 497 centros de votación, donde estarían participando 628 mil 495 electores.

El protector del estado Mérida, Jehyson Guzmán agradeció a la militancia revolucionaria por haber participado el pasado domingo seis de diciembre en las elecciones Parlamentarias, dónde las fuerza revolucionaria obtuvo el triunfo.

En este sentido, saludó a los candidatos de los sectores de la derecha venezolana que hicieron una excelente participación de civismo, "Mi reconocimiento para ellos" dijo Jehyson Guzmán.

Igualmente el diputado electo por la toda revolucionaria, Jehyson Guzmán, expresó “nosotros cuando entremos a la asamblea nacional vamos a luchar para que se generen los créditos adicionales a las diversas gobernaciones, y nos comprometemos para que a la gobernación de Mérida lleguen los recursos necesarios para el bienestar del pueblo.

Asimismo destacó que es importante recordar que cuando eligieron a Rafael Caldera como presidente de la república, hubo una participación de 25% y 75 % de abstención, pero de igual manera en el año 2005 en la elección de la AN cuando la oposición decidió retirarse hubo participación de 25%, y en esta oportunidad el 30% del electorado participó para escoger a los nuevos diputados de la Asamblea Nacional, también expresó Jehyson Guzmán que para aquel que no participó no tiene derecho a exigir.

Por ultimo expresó el diputado electo Jehyson Guzmán, diciendo “Nosotros logramos la victoria en unión, porque fuimos unidos el Gran Polo Patriótico, y en unión vamos a seguir cosechando triunfos y victorias para nuestro pueblo”.