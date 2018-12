El pernil se distribuye a las comunidades más vulnerables de Nueva Esparta

Ricardo Marcano/Yvke Mundial

Kendy Graterol, coordinador del Estado Mayor de Alimentación en el estado Nueva Esparta, informó que el pasado 1 de diciembre llegó a la islas 40.000 perniles (256 toneladas), los cuales están siendo distribuidos en las comunidades más vulnerables, siguiendo el cronograma que se estableció para tal fin.

La información fue entregada por Graterol, durante una rueda de prensa ofrecida este jueves a los medios de comunicación de la región, donde explicó que el criterio de distribución y la asignación se establecieron según la densidad poblacional de cada municipio, la evaluación y estudio socioeconómico realizado por los CLAP, como programa social, para llegarles directamente a las familias más vulnerables.

“Cada pieza de pernil que envió el presidente Nicolás Maduro, gracias a las articulaciones con el Ministerio de Alimentación y nuestro protector Dante Rivas, llegó sellada y por el precio de 620 bolívares, los mismos se está entregando tal como llegó, una pieza por casa y así lo hemos informado con total responsabilidad en los medios de comunicación, en la radio, las redes sociales y en la estructura de los CLAP”. Resaltó el representante de la mesa de alimentación.

Graterol destacó que al llegar otro buque harán el anuncio y procederán a realizar la distribución, cumpliendo la premisa de atender primero a quienes más lo necesitan. De igual forma precisó que el censo de los CLAP del estado registra más de 213.000 familias y que debido a la cantidad que se recibió tuvo que priorizarse de la forma en la que se hizo. “Próximamente será publicado un balance, con los sectores específicos atendidos, para que el pueblo pueda auditar y conocer con precisión las comunidades que fueron atendidas”, entizó.

“Al pueblo de Nueva Esparta le digo que no se deje manipular, todos tienen el derecho a manifestar su descontento, pero no cercenar derecho de otras personas cerrando vías, para eso están las instituciones, para recibirlos y explicarles. Allí están los alcaldes desplegados, haciendo asambleas y explicándole a la gente qué se hizo, cómo se hizo y el por qué, no vamos a prometer lo que no podemos cumplir, el Presidente y Dante pidieron total transparencia con este y todos los temas y así lo estamos haciendo”, agregó Kendy.

El coordinador responsabilizó al Gobernador del estado a aupar las protestas que se han registrado en los últimos días intentando crear caos como forma permanente de hacer política y le pidió sumarse a la paz y dar respuestas concretas a los problemas que se presentan para que todos los neoespartanos disfruten de unas Navidades felices.