La primera combatiente Cilia Flores consideró que el objetivo del intento de magnicidio del pasado 4 de agosto incluía al Estado Mayor, además del presidente de la República, Nicolás Maduro.

"El objetivo era el Presidente, pero ellos iban a acabar con todo el Estado Mayor" refirió en una entrevista que realizó el diario Ultimas Noticias.

Rememoró que cuando se inició el ataque durante el acto con motivo del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariama (GNB) todos los dirigentes y altos funcionarios que estaban en la Tarima Presidencial pudieron ver uno de los drones que debían impactar de forma directa.

"Cuando llegó el dron, pasó por encima de nosotros y se colocó al frente y todos nos quedamos mirándolo con rareza, porque era algo raro. Era grande y hacía mucho ruido. Se paró a una distancia y después empezó a avanzar como que venía directo hacia la tarima. Cuando de repente explotó. Fue una explosión estruendosa", refirió.

En ese momento el presidente Maduro culminaba su alocución y tras la explosión los guardias de seguridad rodearon al Jefe de Estado para su protección mientras intentaban que accediera desalojar el lugar posteriormente explotó el segundo dron y se concretó la salida de la Tarima Presidencial.

"Yo salí con el Presidente. Como siempre, llegamos juntos y nos retiramos juntos de allí. Nos fuimos a Miraflores directo. Allá en Miraflores, él convocó al alto mando militar, alto mando político, evalúo las primeras impresiones. Y estando allí avisaron que habían detenido al primer grupo de sicarios. Porque gracias a que en ese momento, no solamente se activó toda la seguridad que se probó que está completamente capacitada para estos escenarios, sino también la seguridad ciudadana y hubo una mujer dentro del grupo que detuvo a los sicarios y avisaron a las autoridades. Eso fue en la esquina El Cristo", relató.

También explicó que las primeras informaciones que recibieron era que se trataba de un intento de magnicidio en grado de frustración.

"Allí no iba a quedar sobreviviente como después posteriormente ellos mismos lo dicen, que dentro de los planes tenían que cerciorarse de que no hubiera sobrevivientes. Y por eso los dos drones: el primero explotaba con toda su carga, pero para no dejar sobrevivientes venía el segundo dron con cargas de C4 y allí remataba. Ese era el plan", recalcó.