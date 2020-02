El Niño de Oro Linares reaparece ante el mexicano Carlos Morales

El boxeador venezolano Jorge Linares reaparecerá en los ensogados este viernes 14 de febrero, cuando se mida al mexicano Carlos Morales en el Honda Center de la ciudad californiana de Anaheim, Estados Unidos, en un combate pactado a 12 asaltos.

El excampeón mundial en las divisiones pluma, ligero júnior y ligero buscará entrar de nuevo en las grandes carteleras y una nueva oportunidad por el título mundial, luego que los dos últimos años sufriera par de derrotas por nocáut, una ante el actual campeón del peso ligero, Vasyl Lomachenko (12-05-2018), y otra propinada en el primer asalto por el mexicano Pablo César Cano (18-01-2019).

La última pelea de "El Niño de Oro" fue el pasado 7 de septiembre, cuando derrotó por decisión unánime en Japón en diez asaltos al filipino Al Toyogon, un rival que no representó mayor peligro.

Para esta oportunidad, el gladiador barinés, de 34 años y con récord de 46 victorias (28 KO) y 5 derrotas (5KO), se mostró confiado en una victoria que deje atrás los últimos resultados.

"Estoy listo para comenzar el año fuerte contra Carlos Morales. El 2019 fue un año difícil, pero he pasado por altibajos en mi carrera y siempre he regresado. El viernes voy a mostrar por qué me convertí en cuatro veces campeón del mundo", expresó.