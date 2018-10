El libro Diario Urgente de Venezuela se presentó en Argentina

La Embajada de Venezuela en la República Argentina participó en la presentación del libro "Mañana será historia: Diario Urgente de Venezuela", del periodista Marco Teruggi.

Desde el Centro Cultural de Cooperación donde se efectuó la actividad, el ministro consejero de la embajada venezolana, Juan José Valero, agradeció a Teruggi por el amplio trabajo que realizó al relatar las vivencias y el compromiso del pueblo venezolano en función del proceso socialista, al tiempo que señaló que la mejor forma de descubrir la realidad venezolana es transitar por las calles y comunidades del territorio nacional.

"Hoy en día, los medios hegemónicos mundiales tergiversan al extremo lo que ocurre en Venezuela, como parte de un plan mundial por radicalizar el dominio imperialista sobre los pueblos. Esfuerzos como el de Marco (Teruggi) van en un sentido opuesto, donde se busca ir a lo más profundo de la vida venezolana para, desde ahí, comprender la fortaleza de nuestra Revolución", expresó Valero, citado en nota de la página web del Ministerio para las Relaciones Exteriores.

El acontecimiento también contó con la asistencia de distintas personalidades académicas, políticas e intelectuales entre las que resaltan personalidades como Alicia Castro, Carlos Calica Ferrer y Atilio Borón.

Borón, quien realizó el prólogo del texto, expresó: "Pocas veces me he sentido tan a gusto a la hora de hacer un prólogo, porque en este libro se nos habla de la cotidianidad de un proceso revolucionario, de aquellos aspectos que aunque a simple vista no parezcan de gran envergadura, son históricamente determinantes".