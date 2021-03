El 10% de la población mundial tiene inmunidad contra el coronavirus

La Organización Mundial de la Salud dio a conocer los resultados del último monitoreo sobre estudios seroepidemiológicos, donde se reflejó que al menos 10 por ciento de la población mundial tiene anticuerpos contra el coronavirus.

La científica en jefe del organismo, Soumya Swaminathan, explicó que gracias a las vacunas aprobadas contra el virus covid-19 para su uso de emergencia han logrado la disminución de los casos graves de la enfermedad, así como las hospitalizaciones y fallecimientos a causa de las nuevas variantes.

En este sentido, resaltó que se comienzan a ver datos alentadores de que la vacunación previene la enfermedad y evita la transmisión del covid-19.

Agregó que es de suma importancia que todas las naciones comiencen a vacunar contra el virus.

“Podemos reducir las hospitalizaciones, las muertes y las enfermedades graves, pero sólo podemos hacerlo si las personas de todo el mundo se vacunan”, acotó.

Detalló la científica que “nuestro objetivo realmente debería ser proteger la vida de las personas y hacerlo lo más rápido posible compartiendo las vacunas que tenemos hoy”.

Por su parte, la líder técnico de covid-19 ante el ente sanitario, María van Kerkhove, enfatizó que “el virus se recupera si lo dejamos. No podemos permitirlo. Lo que puedes hacer es limitar tus contactos con otros que no sean de tu hogar. Hay que priorizar la reapertura de escuelas. Eso significa no juntarnos con otras familias y evitar aglomeraciones”.

Asimismo, la directora de la agencia de la salud de Naciones Unidas, Kate O’Brien, agregó que las naciones deben sumar esfuerzos para que no aumente el proceso de transmisión, puesto que esto puede conllevar a afectar gravemente la jornada de vacunación.

Resaltó O’Brien que las vacunas ayudan a salvar, pero si los países confían sólo en ellas cometerían un error, estos deben mantener todas las medidas.

“Es increíblemente importante que no permitamos que aumente la transmisión. Eso aumenta las posibilidades de que haya cambios en el coronavirus que pongan en peligro la eficacia de las vacunas”.