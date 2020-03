EE.UU: En 24 horas murieron 81 pacientes de NYC por coronavirus

La ciudad informó anoche de 81 muertes adicionales por coronavirus, elevando a 280 el número de fatalidades por coronavirus en los cinco condados.

La cifra de contagios también se disparó en el transcurso de ocho horas ayer, de 17,856 a 20,011 pacientes, dijo el Ayuntamiento.

El alcalde Bill de Blasio advirtió anoche que la mitad de la población de la ciudad, es decir más de 4 millones de personas, contraerá el coronavirus.

Queen es el condado con más casos: al menos 6,420 contagios. Seguido por Brooklyn (5,232); Manhattan (3,616); El Bronx (3,542) y Staten Island (1,166).

“Es apocalíptico”, dijo la doctora Ashley Bray al diario The New York Times, al comentar la muerte de 13 contagiados en apenas 24 horas en Elmhurst Hospital, centro de 545 camas ubicado en Queens (NYC).

Según ese diario, algunas personas murieron dentro de la sala de emergencias mientras esperaban una cama.

La cifra de muertes registradas en esas instalaciones entre el martes y el miércoles fue “consistente con la cantidad de pacientes de la ICU (Unidas de Cuidados Intensivos) que fueron tratados allí”, dijo un portavoz de los sistemas de hospitales públicos de la ciudad en un comunicado.

“Elmhurst está en el centro de esta crisis”, afirmó Christopher Miller. “Es la prioridad número uno de nuestro sistema de hospitales públicos en este momento”.

“El personal está haciendo todo lo que está a nuestro alcance para salvar a cada persona con COVID-19”, dijo Miller. “Pero desafortunadamente este virus continúa teniendo un costo especialmente terrible en los ancianos y las personas con condiciones preexistentes“.

Las autoridades dicen que el hospital está desbordado y necesita urgentemente suministros. Actualmente está operando a más del 125% de capacidad, en comparación con su tasa de ocupación típica del 80%, dijo una fuente a Patch.

“Es como trabajar en un hospital de campaña en medio de una zona de guerra“, comentó una enfermera de urgencias a New York Post.

“Los nuevos pacientes están alineados en las puertas y no hay suficientes camas para sostenerlos. El equipo se está agotando más rápido de lo que podemos reabastecerlo. Nunca he visto algo así”.

También en un hogar en Queens, se reportó la muerte de un paciente hispano, aparentemente víctima del coronavirus: José Tenezaca, de 51 años, fue encontrado inconsciente por su hermano en un apartamento en Jackson Heights alrededor de la 1:30 a.m. del martes y fue declarado muerto.

Tenezaca se había estado quejando de fiebre alta y dolor de cabeza, pero no se le llegaron a realizar pruebas para detectar COVID-19 antes de fallecer, según New York Post.

People have died in the ER while waiting for a bed. There aren't enough ventilators. This entire hospital will soon be dedicated to the coronavirus.

New York City hospitals are at the center of the pandemic in the U.S. “It’s apocalyptic," one doctor said. https://t.co/f6kJU33yI7

— The New York Times (@nytimes) 25 de marzo de 2020