El presidente de Colombia, Iván Duque, informó que los venezolanos que se encuentren en situación irregular en ese país no serán vacunados contra el covid-19 porque la "prioridad" son los ciudadanos colombianos.

Al ser consultado por BLU Radio sobre la inclusión de los venezolanos que han migrado a ese país en el plan de inmunización nacional, previsto para febrero de 2021, dijo que "en este momento la priorización siempre serán los ciudadanos colombianos".

Duque agregó que quienes no cuenten con doble nacionalidad o no tengan regularizada su situación migratoria, no serán vacunados. "Si no, imagínese lo que estaríamos viviendo, tendríamos un llamado a la estampida, a que todo el mundo cruce la frontera a pedir que lo vacunen".

Venezolanos con doble nacionalidad