Dudamel: “Terminamos con un punto bien luchado”

Los representantes de los medios de comunicación fueron atendidos al finalizar el partido entre Venezuela y Perú, por parte del estratega nacional

Luego de haber culminado el compromiso en el estadio Arena Do Gremio en Porto Alegre, donde la Vinotinto igualó sin goles ante Perú, el seleccionador nacional Rafael Dudamel habló en rueda de prensa para analizar lo sucedido en el partido.

“El equipo estuvo en un buen rendimiento. No me voy con ninguna inquietud, respondimos bien en cada una de las líneas. En lo colectivo hemos realizado un trabajo de acuerdo a lo planificado. No teníamos planificado terminar jugando con 10, sin embargo tuvimos la respuesta inmediata para solventar”, expresó.

La selección nacional pudo ser protagonista en el primer tiempo y luego en el complemento aguantó las circunstancias que fueron presentándose con el pasar de los minutos. “Hemos jugado un buen primer tiempo. En el segundo ellos adelantaron un poco las líneas. Con un hombre más apostaron un poco más al ataque, pero el equipo ante las dificultades que se presentaron respondió correctamente”, dijo.

Expulsión a Mago

Los últimos 15 minutos del juego, el combinado nacional tuvo que disputarlo con un hombre menos tras la expulsión de Luis Mago tras una doble amonestación. El estratega opinó que se pudo haber evitado.

“La expulsión no es producto de la ansiedad, fue por un par de entradas desmedidas donde hay que tener un poco más de control porque era una falta en mitad de la cancha, con el jugador de espaldas. Se pudo haber evitado”, expresó.

De igual, la alternancia en el control de los tiempos del partido dejó como resultado la repartición de puntos, por lo que Dudamel asegura que pudieron responder ante lo sucedido. “El partido tuvo muchas variantes. Nos alternamos el control del mismo. Hubo mucho respeto, el planteamiento del rival así lo demostró. Después es un juego táctico y de inteligencia, hemos respondido desde las circunstancias que se nos han presentado”.

La magia de Faríñez

Semana a semana es habitual ver como el guardameta venezolano Wuilker Faríñez se convierte en el protagonista de cada compromiso que afronta y este sábado no fue la excepción, siendo clave para mantener el cero en la portería criolla.

“Sigamos disfrutándolo. Es un arquero determinante e importantísimo para nuestra selección. Ataja cuando tiene que atajar, maneja muy bien cada momento del partido. 21 años y es increíble cada acción de él, no solamente bajo los tres palos sino en el área, como conduce a su equipo y todavía tiene un margen de crecimiento muy grande”, aseguró de igual forma el ex portero de la selección.

Próximo rival

Tras superar el debut y sumar un punto, ahora el cuerpo técnico deberá pensar en su siguiente reto: Brasil, la selección local que inició goleando a Bolivia por 3-0 el viernes en la noche.

“No haber perdido hoy nos va a dar posibilidades hasta el tercer partido de poder optar por la clasificación. Nos toca dentro de 72 horas. Hay que jugarlo con el respeto y admiración, pero sin ningún tipo de complejo”, indicó el estratega nacional.

Sin embargo, ahora la acción más cercana será recuperar a los jugadores y trasladarse a la ciudad de Salvador, donde jugarán el martes en la noche en el estadio Arena Fonte Nova. “Vamos a tener un partido lindo para jugarlo, pero exigente. Ahorita hay que enfocarse en recuperar bien al equipo y desde ahí tomar las mejores decisiones para el próximo juego”, comentó.

Con dos días de descanso y teniendo claro lo sucedido en el estadio Morumbí entre Brasil y Bolivia, se puede preparar de una forma más completa la forma en la que se planteará el duelo.

“Jugar de igual a igual contra Brasil es una tontería porque sabemos de las capacidades. Esto no quiere decir que nos vamos a meter en nuestra área a defender porque ya vimos lo que le pasó a Bolivia. Hay que intentar poder realizar nuestro juego con mucha seguridad. Vamos a enfrentar a un rival que además de que juega muy bien, físicamente es fortísimo”, analizó.

Valoración del empate

Con la mente más tranquila después de haber culminado el partido, se pueden establecer mejores conclusiones. La satisfacción por lo visto en cancha es una de ellas, tanto por el rival como por la circunstancia.

“Por la calidad del rival, por su pergamino, por lo que viene haciendo y su pasado no muy reciente. Esto hace que para nosotros tenga un mayor valor el empate. Creo que ha sido finalmente bueno para nosotros. Hemos terminado con un punto bien luchado. Jugamos cuando tuvimos que jugar, sufrimos y luchamos cuando tuvimos que hacerlo, con inteligencia y oficio, sin un ímpetu desmedido”, comentó.

También se mostró complacido con la entrega de los jugadores durante los 90 minutos, especialmente después de la expulsión. “El partido me deja buenas sensaciones. Cuando se te presenta esta circunstancia adversa con diez hombres, es cuando ves el nivel de compromiso de tus futbolistas para luchar algo que tienes en la mano y que no se te puede escapar”.

Asimismo, con el buen momento por el que pasa la Vinotinto, el seleccionador nacional tiene claro su propósito del martes: “Jugaremos, disfrutaremos, competiremos y aprenderemos muchísimo. Estoy seguro de eso”, cerró.