El presidente de la Junta Municipal de Asunción, la capital de Paraguay, Humberto Blasco, admitió que la ciudad ya está al límite por las muertes que se registran a causa del COVID-19, principalmente por el caos que se pueda generar en los cementerios públicos.

En este sentido, el concejal mencionó que ya no hay espacio en los camposantos, solo se cuenta con espacios en los terrenos y panteones privados. Blasco calificó la situación como el límite. “Estamos al límite, solo hay terrenos privados y panteones privados”, dijo el edil para la 1020 AM.

En este contexto, Blasco mencionó que se están viendo otros espacios, como las fosas comunes. “Se están viendo las fosas comunes que son las que están con disponibilidad todavía, y lotes privados que fueron abandonados para retirarlos otra vez, pero ya estamos casi al límite en todos los cementerios”, indicó.

Asimismo, expresó que la Junta Municipal de Asunción ya no cuenta con recursos para los gastos sociales, que podrían ser destinados para subsidiar los espacios en los cementerios privados o la compra de cajones. “La Junta Municipal ya no tiene recursos para los gastos sociales, los cementerios ya no tienen espacios disponibles”, remarcó el concejal.

Blasco también se refirió al fallecimiento del concejal de la ANR, Antonio Gaona, en la madrugada de este miércoles, y lamentó lo ocurrido. “Estamos tristes por la muerte del concejal de Asunción por COVID y complicaciones del corazón. Él era un concejal muy activo, era del barrio San Pablo, peleó hasta el último momento”, puntualizó.