Dos medallas más de plata por la lucha

Lima, Perú 08 de agosto 2019.-La lucha olímpica continúo aportando medallas para para Venezuela. En esta oportunidad, Betzabeth Arguello, en la división 53 kgs estilo libre se colgó medalla de plata en el Coliseo Miguel Grau del Callao.

Para llegar al podio, la criolla inició su participación derrotando 6-1 en cuartos de final a la peruana Justina Benítez, posteriormente derrotó a la cubana Liana Moreno 4-0. En la final se fajó con la subcampeona mundial, la estadounidense Sara Hildebrandt, quien terminó dominando el combate de manera categórica.

Más allá del resultado, Arguello destacó el trabajo realizado por el equipo que aportó medallas la causa nacional, “en esta oportunidad obtuve el segundo lugar, no estoy contenta con el resultado pero eso me obliga a seguir trabajando. Esta medalla quiere decir que voy por buen camino, el objetivo ahora es asistir al Campeonato Mundial que es clasificatorio para los Juegos Olímpicos Tokio 2020”.

Sobre la batalla final en el colchón panamericano, una falla le terminó pasando factura a la nacida en el estado Cojedes, “en la final ante la de Estados Unidos tuve una falla que me costó el combate. Me cerró con un movimiento muy fuerte y no pude defenderme más porque si lo hacía me podía partir los ligamentos de las rodillas”, expresó la gladiadora.

Moisés Pérez es un pesado también de plata

La otra medalla entregada este jueves 8 de agosto, fue por intermedio del peso de 130 kgs, donde el venezolano Moisés Pérez, se encontró en la final de esta división, a una leyenda viviente de la lucha olímpica, el cubano Mijaín López, que con el oro en Lima 2019, acumula su quinta medalla en la cuenta personal en Juegos Panamericanos.

“Me sentí bien en los dos primeros combates, no fueron tan duros. Y luego se te aparece en la final una leyenda de esta categoría, cinco veces campeón del mundo, tres veces oro olímpico, no fue fácil y ahora a seguir trabajando".

Con los resultados de este día, la lucha olímpica venezolana se convierte en el deporte que más medallas ha aportado a la causa nacional en estos Juegos Panamericanos, seis en total, una de oro, cuatro de plata y una de bronce. FIN / Omar Pernía enviado especial Lima 2019