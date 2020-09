Donald Trump no pagó impuestos en 10 años

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump no pagó impuestos federales en 10 de los últimos 15 años, de acuerdo con un reporte publicado por el diario estadounidense The New York Times (NYT).

Según una investigación del diario, sobre las declaraciones de los impuestos del mandatario Trump, el republicano no ha pagado ningún tipo de ingresos en años, debido a que informó al Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés), la Hacienda de EE.UU. de que había perdido mucho dinero del que había ingresado.

Todos escandalizados con los impuestos de Trump como si Bezos, el más rico del mundo, pagase algo. Como si no fuera cosa del sistema impositivo estadounidense: socialismo para los millonarios, látigo de impuestos para los pobres. — Helena Villar (@HelenaVillarRT) September 28, 2020

“No ha pagado ningún impuesto sobre la renta en diez de los quince años anteriores, en gran parte porque ha informado más pérdidas que ganancias”, escribe NYT.

Las declaraciones de impuestos del magnate inmobiliario están en el centro de una batalla legal, ya que Trump siempre se ha negado a publicarlas como lo han hecho sus antecesores a lo largo de la historia.

El medio, que promete nuevas revelaciones en los próximos días, ha revelado que Trump pagó solo 750 dólares en impuestos federales en 2016, cuando ganó las elecciones, y en su primer año de Presidencia desembolsó la misma cantidad, una cifra muy pequeña comparada con la fortuna que se cree que ha amasado en sus negocios inmobiliarios.

Actualmente, según NYT, las finanzas de Trump están bajo presión debido a que pesan sobre él cientos de millones de dólares de deuda que han vencido y que él había garantizado que pagaría personalmente.