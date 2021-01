Donald Trump no asistirá a toma de posesión de Joe Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que no asistirá a la toma de posesión de su sucesor, el demócrata Joe Biden, a efectuarse el próximo 20 de enero.

Mediante un mensaje en la red social Twitter, el presidente refirió “a todos los que me han preguntado, no iré a la toma de posesión el 20 de enero", convirtiéndose así en el primer presidente saliente en la historia de Estados Unidos que no asista al acto de investidura de su sucesor desde 1869.

En Estados Unidos, se considera una tradición que todos los expresidentes que aún siguen vivos acudan como invitados de honor a la toma de posesión del mandatario entrante, tal como ocurrió en el acto en que Donald Trump asumió como jefe de Estado.

Luego de que el Congreso certificara la victoria de Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre pasado, el mandatario saliente afirmó en un comunicado de prensa que habrá una “transición ordenada”.

Añadió que “esta nueva administración trabajará en la democracia. El 2021 será un desafío para todas las personas en Estados Unidos (…) el país necesita estar unido, tenemos valores invaluables (…) esta es una familia nacional”.