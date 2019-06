Donald Trump lanza campaña electoral en Miami

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, oficializó este martes en Miami (Florida) su campaña electoral para los comicios presidenciales que se celebrarán en el país americano el próximo martes 3 de noviembre de 2020.

Tras el inicio de la campaña electoral también arrancó la recaudación de fondos para financiarla, la cual ya lleva colectados al menos 100 millones de dólares que prevé usar para conseguir que los electores lo escojan por cuatro años más como presidente de EE.UU.

Trump estaba trabajando para su reelección desde que llegó al poder, son opiniones de analistas quienes también indican que pasados cinco meses de ser elegido como presidente, inició el proceso de recolección de fondos para la campaña venidera.

Don’t ever forget - this election is about YOU. It is about YOUR family, YOUR future, & the fate of YOUR COUNTRY. We begin our campaign with the best record, the best results, the best agenda, & the only positive VISION for our Country’s future! #Trump2020 pic.twitter.com/Vmu28hKQh6

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de junio de 2019