Disodado Cabello: Gracias a Chávez y a la Revolución Bolivariana nuestro país es libre de analfabetismo

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, resaltó este martes, durante una sesión ordinaria en la ANC, los logros del Comandante Chávez y la Revolución Bolivariana en materia de alfabetización.

Cabello destacó que, cuando el Comandante Chávez ganó la presidencia en el año 1998 el 37% de los venezolanos en edad de ejercer el voto no podía ejercerlo, ya que no sabían leer ni escribir y muchos no tenían cedula de identidad lo que les impedía ejercer sus derechos como ciudadanos.

"Gracias al Comandante Chávez y a la Revolución Bolivariana nuestro país es territorio libre de analfabetismo", precisó el primer Vicepresidente del Psuv, contrastando las elecciones de 2018 en las que gano el presidente Nicolás Maduro, aseverando que solo el 3% de los ciudadanos en edad de votar no estaban inscritos.

Asimismo, enfatizo que hoy por hoy muchos venezolanos y venezolanas tienen una carrera y saben leer y escribir gracias a las políticas sociales ejercida por el Gobierno Bolivariano siguiendo el legado de Chávez.

Finalmente, fue aprobada la propuesta de Acuerdo Constituyente de Salutación, en ocasión de cumplirse 14 años de la declaración de la República Bolivariana de Venezuela como territorio libre de analfabetismo.