Diosdado Cabello: Siempre he sido chavista y siempre lo seré

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, reafirmó este lunes su posición y lealtad a la Revolución Bolivariana.

La información la dio a conocer Cabello a través de su cuenta oficial en la red social Twitter: @dcabellor, donde aseguró que siempre ha sido chavista y siempre lo será.

Asimismo, dio la bienvenida a los (as) que antes negaban a Chávez y hoy dicen defender su legado. “Nosotros venceremos”, dijo.

#UnidosNosotrosVenceremos me gusta tomar partido, me gusta fijar posición, q la defiendo desde el más estricto principio de la lealtad, siempre he sido Chavista y siempre lo seré, bienvenidos los y las que ayer negaban a Chávez y hoy dicen defender su legado. Nosotros Venceremos

— Diosdado Cabello R (@dcabellor) September 14, 2020