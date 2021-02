“Es la plata, es el negocio, es la fachada, es la pantalla, allá aquellos que quieran caer en esa trampa, en seis meses ustedes verán los resultados de esa decisión será cero, no va a beneficiar absolutamente a nadie”, denunció durante la transmisión de su programa Con el Mazo Dando que este miércoles arribó a su séptimo aniversario.

Cabello recordó que esta medida del Mandatario colombiano llega después de toda una campaña de desprestigio contra los venezolanos en territorio neogranadino. “Ahora y que le van a regularizar su situación, ponte a creer”, expresó.

Cuestionó a los dirigentes del extremismo opositor que inundó las redes sociales con manifestaciones de agradecimiento al presidente colombiano por esta medida y los calificó de “jalete”.

“Son contradictorios porque uno habla de un millón y otro de dos millones de extranjeros, como que no son solo los venezolanos, y los jalete de aquí dándole las gracias a quien dice que los venezolanos se mueran allá porque no les va a poner vacunas, a menos que le den plata, eso es así, y a quien vaya a ponerse la vacuna siempre la respuesta será: es que usted sabe que no nos han dado plata, no podemos vacunarlo”, advirtió.

Campaña de falsos positivos

El dirigente psuvista también se refirió a las recientes publicaciones hechas por la revista colombiana Semana, en la que se acusa el Gobierno venezolano de proteger a exguerrilleros de las Farc y aseguró que esta campaña busca silenciar las “pruebas contundentes” de los vínculos del Gobierno de Duque con el plan para colocar explosivos en la AN.