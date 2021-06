El actual Cónsul general de Venezuela en Milán (Italia) Gian Carlo Di Martino Tarquino está seguro de que los enemigos del proceso socialista que ahora lidera el Presidente Nicolás Maduro, no podrán boicotear la nueva cita electoral de finales de año.

Di Martino hizo tal señalamiento refiriéndose a los ataques que desde su bitácora, siempre recrudecen cuando se vive un momento crucial en el país. “Ahora cuando se acercan los próximos comicios los enemigos propios y extraños de la revolución preparan su tenebroso accionar. La oposición no podrá detener el triunfo revolucionario en las megaelecciones del 21 de noviembre, históricas votaciones en las que se juega el futuro de la Patria”, sentenció el diplomático venezolano.

Lamento también que algunas organizaciones políticas de derecha se vendan al mejor postor, en la cercanía de las elecciones primarias abiertas (EPA). “Hasta nos bloquearon los recursos para comprar las vacunas contra el covid-19. Acción que lamentablemente apoya la oposición terrorista, que debería condenarla porque eso obviamente va en detrimento de la salud de la población (…) pero bueno, los conocemos y esa es su manera de proceder”, enfatizó el profesional del derecho.

Para finalizar el Cónsul Di Martino no vaciló en afirmar que esta crítica situación hizo madurar al pueblo, lo hizo aprender, por lo que no tiene dudas de que el 21 de noviembre elegirá a los mejores candidatos para los estados y municipios e igualmente para los cargos de legisladores y concejales. “En Venezuela vivimos una situación difícil, en la que es determinante la experiencia…Hacer mucho con poco como dice reiteradamente el Presidente Nicolás Maduro. Y en esa dirección tienen que ir los nuevos gobernadores y alcaldesas, si no quieren fracasar en su gestión”, dijo el diplomático criollo.

Para finalizar Di Martino recordó lo dicho por el jefe de Estado referente a que los ataques traicioneros de elementos internos o externos, son un hecho que debe apuntar a la superación de las adversidades y a una mayor vocación de trabajo.