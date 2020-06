Detenidos los siete militares colombianos que violaron a una adolescente indígena

El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, dictó la privativa de libertad a los siete militares que secuestraron y violaron a una adolescente indígena en Santa Cecilia, en el departamento de Risaralda.

De acuerdo con un despacho de Xinhua; los militares fueron imputados por el el "delito de acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 años, seis de ellos en calidad de autores y uno más como cómplice. Los cargos fueron aceptados por los procesados".

Al darse a conocer la sentencia, Barbosa señaló que con este crimen, los militares "mancharon su uniforme y la dignidad de la niñez de Colombia".

Este miércoles, el presidente de Colombia, Iván Duque, pidió la cadena perpetua para los involucrados en la violación de la joven, así como solicitó al ministro de la Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, colaborar con la Fiscalía General de la Nación para establecer las responsabilidades.

"Vamos a enfrentar a los violados y asesinos de niños en este país con toda la contundencia, y frente a este caso, que me duele y me conmueve, le he pedido al ministro de defensa que contribuya con todo lo que se requiera con la Fiscalía General de la Nación para establecer responsabilidad, si nos toca inaugurar la cadena perpetua con ellos, lo haremos con ellos, pero la vamos a inaugurar para que coja escarmiento esos bandidos, esos sinvergüenzas, que piensan que pueden pasar por encima de la dignidad e nuestros niños en Colombia", expresó durante una rueda de prensa.

El pasado jueves 20 de junio, el Senado de Colombia aprobó por unanimidad la cadena perpetua para los violados de niños, medida que ha sido aplaudida por diferentes sectores del país, debido a las constantes denuncias que se realiza en la nación neogranadina en referencia a este crimen.