En el marco del XX Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, este martes se realizó el conversatorio telemático “América Plurinacional de los pueblos para los pueblos”, con la participación del expresidente de Bolivia, Evo Morales, y representantes de diversas organizaciones sociales y pueblos originarios de la región, quienes destacaron que el siglo XXI es el siglo de la defensa de la Pachamama (Madre Tierra).

Durante su intervención en el encuentro, el líder indígena Evo Morales hizo un repaso por los más de 500 años de genocidio del que han sido víctimas los pueblos originarios de América Latina por parte de las fuerzas imperiales, destacando la necesidad de retomar las raíces milenarias para cambiar el sistema capitalista y lograr la salvación de la especie humana.

“Por más de 500 años, sucesivas generaciones de indígenas, africanos y su descendencia lucharon y resistieron contra la colonia y los Estados republicanos que no han resuelto la deuda histórica, porque que en el fondo no cambiaron su política de exterminio”, manifestó el jefe indio, asegurando que “el siglo XXI es el siglo de la defensa de la Pachamama”.

En tal sentido, resaltó que es imperativo un cambio estructural de los Estados, “pero sobre todo un cambio de la estructura mental, espiritual e ideológica que nos impuso el sistema capitalista”.

“Hoy debemos preguntarnos ¿dejaremos que el capitalismo continúe destruyendo a la Madre Tierra, a la vida? o asumiremos nuestra responsabilidad generacional”, enfatizó.

El expresidente boliviano aseguró que ante la crisis de vida ocasionada por la modernidad, “se hace necesario retornar a nuestras raíces milenarias, a nuestra sabiduría ancestral, a nuestra identidad cultural, y a la riqueza de la diversidad cultural del Abya Yala (…) Debemos gestar este nuevo orden mundial de América Plurinacional para vivir bien en equilibrio con la Pachamama. Si no hay Madre Tierra, no hay vida, no hay derechos humanos, menos derechos colectivos”.

Respeto por la herencia ancestral

En representación de Venezuela y el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos, participó en el encuentro María de Los Ángeles Peña, quien destacó el respeto por la herencia ancestral, manifestado en el país desde la llegada del Comandante Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana.

“En Venezuela estamos profundamente comprometidos con la ejecución de acciones que nos permitan seguir incorporándonos en la concreción de una América Plurinacional”, aseguró.

El Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas es un órgano asesor del Consejo Económico y Social (ECOSOC), establecido el 28 de julio de 2000 con el mandato de examinar las cuestiones indígenas, en el contexto de las atribuciones relativas al desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos.