Desmienten que hospitales centinelas están colapsados en Táchira

La autoridad única de salud en el Táchira, Amelia Fressel, afirmó que los dos hospitales centinelas del estado no están colapsados.



Indicó que existen camas disponibles para atender pacientes, no obstante, reiteró el llamado a la ciudadanía para que cumpla con las recomendaciones de resguardo para que no se incrementen los casos.



La vocera señaló que existe déficit de personal y aprovechó para felicitar a quienes están día a día en los diferentes centros de salud atendiendo a las personas que acuden con sintomatología de Covid-19.



Fressel también opinó que es antiético emitir juicios de valor negativos a las vacunas que han sido aprobadas para combatir a la pandemia, debido a que los científicos a escala mundial, han hecho un esfuerzo importante para favorecer a toda la humanidad.



Finalmente, recordó que más de 70 toneladas de insumos médicos enviados por las instancias nacionales y por diferentes Organizaciones No Gubernamentales, han llegado al Táchira y han sido distribuidos en los diferentes centros de salud de la entidad.