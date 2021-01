Descubren plan desestabilizador en la frontera con Colombia

Un nuevo plan desestabilizador promovido desde territorio colombiano fue descubierto por las autoridades venezolanas, según informó el Protector del Táchira, Freddy Bernal.



El vocero mencionó que las intenciones malsanas que pretendían proferir en contra de la paz del país, eran encabezadas por un ciudadano nacido en Colombia y nacionalizado estadounidense, identificado como Ben Smith Benson Romoos.



Indicó que la persona tenía planificado hacer una serie de ataques en los estados Zulia, Táchira y Apure, conocido como el sector media luna del occidente venezolano, en la frontera con Colombia.



Bernal mencionó que el Agente Benson nació en Bogotá Colombia y se formó en la PennState World Campus en el área tecnológica. (EE.UU), está especializado en psicología, sección analítica-comprensiva y cumplió misiones de ataques cibernéticos en Israel a las fuerzas enemigas, Irán, a estaciones petroleras, Francia, Bolivia y Ecuador en planes de desestabilización.



El Protector del Táchira manifestó que los organismos de inteligencia le hicieron seguimiento a Benson y detectaron a tiempo sus planes, no obstante, no pudieron darle captura, debido a que no logró ingresar a suelo venezolano en diciembre como tenía planeado, tras verse descubierto.