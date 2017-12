Descubre qué te espera este 2018 ¡El Año del Perro!

De acuerdo a las predicciones del horóscopo chino, el 2018, Año del Perro, se anuncia como un momento ideal para cambiar de estilo de vida, atreverse a arriesgar e iniciar nuevos proyectos. Ten en cuenta que el año nuevo chino comenzará oficialmente el 16 de febrero próximo.

Al final de la nota, podrás ver qué animal corresponde a cada año de nacimiento.

Buey

Comenzarás el año con ciertas tensiones en el trabajo y en el amor, sigue tu intuición para poder hallar la solución correcta. Entiende que no todos pueden pensar como tú y la paciencia es clave para conseguir buenas relaciones. Cuídate de la envidia y de seguro tendrás un buen 2018.

Caballo

Lo mejor será que no te arriesgues durante el 2018, pues algunas de tus decisiones podrían traerte problemas. En todos los aspectos de tu vida, tendrás que buscar mantener la calma. Asimismo, no estaría mal que te tomes unas vacaciones.

Serpiente

Te espera un 2018 tranquilo, en el que no tendrás grandes preocupaciones. Encuentra actividades en donde te sientas segura y tranquila, pues serán las que más te beneficien emocionalmente. En el amor, encontrarás a alguien con quien te gustará pasar el tiempo y podría llegar a convertirse en algo más serio de lo que esperas.

Tigre

Sin duda, tendrás un excelente 2018. Aprovecha la racha de éxito para emprender nuevos proyectos. Además, el amor llegará a una etapa increíble, disfruta de la buena compañía y no te compliques.

Cerdo

El mejor momento de tu vida sentimental te espera durante el 2018, pues aprenderás a comprender las necesidades y sentimientos de los demás. Asimismo, en la economía y el trabajo conseguirás buenos resultados si confías en tus propias capacidades y mantienes la energía y el buen humor.

Mono

Tendrás que atravesar algunas dificultades al inicio del 2018. Procura aprender de tus errores para garantizar que el resto del año se llene de éxito. Eso sí, ten cuidado con los gastos excesivos e innecesarios, pues podrían afectar tu economía.

Perro

Este es tu año, literalmente. Te espera un 2018 lleno de alegría y sorpresas que podrás aprovechar de la mejor manera. Atrévete a probar actividades que nunca has intentado y apuesta por grandes cambios, ya que lo mejor está por llegar. Además, el amor te sonreirá y, si estás en pareja, vivirás la mejor etapa del romance.

Rata

Podrás cosechar los frutos de tu trabajo. Tendrás tiempo suficiente para relajarte y divertirte lejos del estrés y las responsabilidades. Planifica un viaje y aléate de la rutina. Eso sí, mantén los pies en la tierra, sabes que no puedes escapar para siempre.

Cabra

Aprende a concentrarte en tus propias necesidades y no te metas en problemas que no te competen. Lo mejor será que apuestes por tus proyectos personales y te centres en tus propios objetivos, pues tienes todas las de ganar. Asimismo, no temas darle una oportunidad al amor.

Dragón

Durante el año tendrás tiempo suficiente para concentrarte en tus propios proyectos y, además, arreglar ciertos conflictos amorosos. Asimismo, en el aspecto financiero, no será el mejor momento para llenarte de deudas, pues complicarías tu buena racha.

Conejo

El año 2018 será el mejor momento para arriesgar en el amor y los negocios. Evidentemente, tendrás que escoger uno de los dos aspectos y lo más probable es que te inclines por el enamoramiento. Eso sí, el fruto de tu esfuerzo en el trabajo llegará para librarte de los problemas financieros.

Gallo

Deberás aplicar lo que aprendiste durante el 2017 para que tus objetivos lleguen a cumplirse. Ya sabes que no debes cometer los mismos errores. Además, mejorarás tus relaciones con los demás, por lo que puede ser un buen momento para reconciliarte con alguien del pasado.