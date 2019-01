Descubre como cepillando tus dientes puedes prevenir la demencia

Tener una buena higiene bucal nos puede ahorrar diversas enfermedades o problemas con nuestros dientes, sin embargo este tema va más allá, cepillar correctamente los dientes podría ayudar a prevenir la demencia.

Un estudio publicado en la Journal of the American Geriatrics Society, realizado por la Universidad de California, encontró que las personas que no se cepillan diariamente los dientes tienen hasta un 65% de probabilidad de desarrollar enfermedades mentales como la demencia.

Esta investigación fue realizada en Estados Unidos por aproximadamente 18 años, con un grupo de 5 mil 468 adultos mayores, donde se comprobó que las bacterias anidadas en la boca por una mala higiene bucal, llegan al cerebro, provocando inflamación y daños.

De acuerdo a la Clínica Mayo, la demencia no constituye una enfermedad en particular, sino es un grupo de síntomas que afectan la memoria, la capacidad para pensar y el desenvolvimiento social, implica el daño de neuronas del cerebro en distintas áreas.