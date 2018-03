Desclasifican el vídeo del encuentro entre un F-18 y extraño objeto volador

En diciembre de 2015, un F/A-18 que sobrevolaba la costa este de Estados Unidos durante unas maniobras rutinarias se topó con un objeto que, aún hoy, desafía la explicación. El Departamento de defensa ha liberado hoy el vídeo de aquel encuentro y los pilotos implicados han comentado el incidente.

El vídeo fue registrado con la cápsula ATFLIR (Advanced Targeting Forward Looking Infrared) de la aeronave. Se trata de un sistema de localización de blancos en tierra fabricado por Raytheon que usa cámaras y sensores láser para buscar objetos y centrar la vista en ellos.

Pese a lo avanzado de su tecnología, el objeto con el que se cruzó el F-18 volaba tan rápido por debajo del F-18 que el ATFLIR falla dos veces al intentar centrarlo. Cuando por fin lo logra, los pilotos no pueden disimular su sorpresa. Esta es la transcripción del vídeo:

¡Wow! ¡Lo tengo!

¡Jajaja! ¡Wow!

¡¿Qué demonios es esa cosa?!

¿Habéis centrado sobre un blanco móvil?

No, está en automático

¡Oh dios mío, tío!

¡Wow! ¿Qué es eso?

Mira como vuela esa cosa.

El entusiasmo de los pilotos no oculta el hecho de que, a día de hoy, la marina no tiene ni idea de qué es exactamente el objeto que captaron. El comandante de vuelo David Fravor, explica a la cadena ABC que nunca había visto nada igual: “Después de 18 años volando he visto prácticamente todo lo que se puede ver en este mundo, y eso no se parece a nada.”

No es la primera vez que pilotos militares se topan con un objeto desconocido, y la mayor parte de las veces tiene una explicación mundana. Si en esta ocasión no es así es porque sencillamente nadie ha querido investigarlo. Se da la circunstancia de que el Departamento de Defensa tenía un programa de identificación de amenazas desconocidas, pero ese programa se cerró en 2012, tres años antes de este incidente.





Aspecto de una cápsula ATFLIR

Por otra parte, si nadie dentro de la marina investiga es porque nadie quiere arriesgarse a ser ridiculizado. Chris Mellon, que ha ido secretario Departamento de Defensa durante las administraciones de Clinton y Bush lo explica muy claramente en un artículo para el Washington Post:

No tenemos ni idea de qué son este tipo de incidentes porque nadie los investiga. Nadie quiere ser “el tipo ese de los extraterrestres”en el sistema de Seguridad Nacional. Nadie quiere ser ridiculizado o apartado por llamar la atención sobre estas cosas. Esta actitud es generalizada, y supone un serio impedimento para el progreso de la investigación.

El vídeo ha sido hecho público por To The Stars Academy of Arts & Science, un grupo privado para el progreso de la ciencia.