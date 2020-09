Descartan de momento la reapertura de frontera con Colombia

Como consecuencia de la permanencia de casos de COVID-19 en el Norte de Santander de Colombia y en el Táchira, por ahora no está prevista la reapertura de los pasos binacionales.



La información fue suministrada por el Protector del Táchira, Freddy Bernal, quien recordó que antes del surgimiento del coronavirus, el presidente Nicolás Maduro, tenía en agenda evaluar la reapertura de la frontera con Colombia.



No obstante, con la aparición de la pandemia, este tema se encuentra en el aire, sin embargo, la dinámica económica del país no puede frenarse y es posible que en el futuro se logre la reapertura comercial entre ambos países.



Bernal manifestó que Carlos Trompiz fue designado para establecer diálogos y tender puentes con los sectores productivos del Táchira e incluso de Norte de Santander, para establecer un diagnóstico que permita robustecer la propuesta de la reapertura de los pasos.



Indicó el vocero que el sector económico de diversos municipios del Táchira, será el más favorecido, desde el primer momento en que se produzca la rehabilitación de las rutas comerciales entre Venezuela y Colombia.