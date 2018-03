Descarga todas tus fotos, vídeos e información de Facebook

Quizá no lo sabes, pero Facebook guarda un archivo con toda tu información. La red social de Mark Zuckerberg lleva un registro minucioso de toda tu actividad desde el momento en el que creaste tu cuenta, y te sorprendería ver que almacena absolutamente todos tus movimientos.

Si piensas que con borrar un mensaje o una imagen desaparece de Facebook, te equivocas. Aunque elimines mensajes, amigos, fotos o vídeos y ya no aparezcan en tu perfil, el sistema guarda una copia de todos estos contenidos, como si se tratase de un registro pormenorizado de tu paso por la red social.

Si te gustaría ver este registro y descargar todas tus fotos de Facebook, vídeos, mensajes e información, toma nota porque te explicamos cómo hacerlo fácilmente.

En anteriores ocasiones ya te hemos contado cómo ver todo lo que la red social sabe sobre ti. No obstante, a diferencia del apartado Audience Network, la función que te vamos a mostrar no solo es de consulta, sino que te permite descargar tu archivo completo de Facebook.

La tarea no podía ser más sencilla. Lo único que tienes que hacer es logarte en la red social, hacer clic en la flecha de la esquina superior derecha, pulsar en Configuración y dirigirte a la pestaña General. Si lo prefieres, puedes entrar directamente desde este enlace.

Una vez aquí, busca el enlace Descargar una copia de tu información, situado debajo de todas las opciones de configuración de tu cuenta.

El sistema te pedirá que introduzcas tu contraseña por seguridad, y una vez validada un mensaje te indicará que esperes unos minutos mientras se genera tu archivo.

El proceso no es instantáneo pero tampoco se demora demasiado, y cuando tu información esté disponible te llegará un correo electrónico. Sigue el enlace que te recibirás en tu email para descargar un fichero comprimido.

Cuando descomprimas el archivo te sorprenderás de toda la información que contiene. Encontrarás cuatro carpetas diferenciadas: fotos, vídeos, mensajes y html. Si abres el fichero index.html puedes consultar todos los detalles en tu navegador, que incluye un registro pormenorizado de tu perfil (fecha de registro, datos personales, familia, amigos actuales, amigos eliminados, intereses, trabajos, etc.), información de contacto de todas las personas con las que tienes relación, registro minucioso de la actividad de tu biografía, todas tus fotos y vídeos, todos tus mensajes (incluso los que has borrado), o los datos completos de todas las veces que has iniciado sesión (que incluyen fecha, hora, dirección IP, navegador y cookie), entre mucha más información.