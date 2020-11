Construir una estructura jurídica que permita la expansión de las fuerzas productivas locales, son parte de las propuestas de los candidatos Jehyson Guzmán, Idania Quintero y Yeymi Suárez

Con el interés supremo de expandir las fuerzas productivas del estado Mérida para construir un modelo económico sustentable que apunte al desarrollo local desde la nueva Asamblea Nacional, los candidatos del Gran Polo Patriótico en la entidad andina, Jehyson Guzmán voto lista regional y la dupla perfecta del circuito 2 Idania Quintero y Yeymi Suárez, coincidieron en la necesidad de la victoria popular este 6-D.

Desde el espacio radial “Hablemos con la verdad”, programa transmitido por la emisora Nueva Bolivia estéreo 97.1 FM, Guzmán, precisó la importancia de construir un andamiaje jurídico que apoye a los productores de la zona andina y acompañar las iniciativas y esfuerzos del Presidente Nicolás Maduro, en el contexto de la Ley Antibloqueo.

“Llevamos ahora a la Asamblea Nacional, una propuesta construida desde Mérida para el desarrollo del Poder Comunal. Debemos proponer como diputados desarrollar el Sistema Económico Comunal que le permita a los comuneros ser partícipes de los procesos de intercambio para el desarrollo productivo, del conocimiento, de maquinarias e insumos y que deben ser acompañados de los procesos jurídicos para que la comuna adquiera su carácter jurídico”, aseveró Guzmán.

Resaltó también el modelo productivo conjunto construido en el municipio Tulio Febres Cordero que lleva consigo el espíritu de ejercicio de gobierno.

“En el municipio Tulio Febres Cordero, está en marcha un ejercicio práctico de gobierno, no hay otro en el estado hasta ahora, en una alianza entre el Gobierno representado por la Alcaldía, Corpomérida, la Comuna y el sector privado a través de una cooperativa, para sacar adelante el proyecto productivo de participación conjunta”, indicó el candidato lista regional, quien manifestó que este modelo de economía combate la especulación.

Por su parte, Idania Quintero exteriorizó que en los encuentros con los comuneros y productores se han conseguido con la diversidad donde reina el amor por Venezuela.

“El campesino, el empresario, las amigas que madrugan a trabajar la tierra y a dar la cara por su familia y por la producción local, requieren del acompañamiento legislativo que permita proteger al pueblo que también se ve afectado por el bloqueo genocida imperial promovido por la ultraderecha desde el parlamento nacional”.

Igualmente, Yeymi Suárez, hizo alusión a la necesidad de develar la verdad y los efectos del bloqueo que han afectado al pueblo para ir con el voto consciente a la victoria.

“Necesitamos una oposición sería que haga propuestas y no que le mientan al pueblo. Que cuando el pueblo nos pregunte por qué no llega el apoyo técnico, que bien sabemos, que no llega porque la ultraderecha trató de vender el país a fuerzas extranjeras, le digamos que la única opción de cambio son los candidatos de la Patria. En ese contexto, la opción de cambio y esperanza para todos los productores, inclusive los de oposición, terminan sembrando sus esperanzas en los candidatos de la Patria que son la única garantía de desarrollo e independencia. Hoy los productores de oposición están llevando propuestas para la Asamblea Nacional en una nueva lógica de funcionamiento para el desarrollo del país desde el nuevo parlamento”, señaló Suárez.

La juventud merideña a la vanguardia

La juventud, expresada en el candidato lista regional Arnaldo Sánchez, hizo un reconocimiento a la Generación de Oro merideña que se mantiene movilizada por el voto este 6-D.

“Nosotros llevamos un debate en todo el estado Mérida recibiendo propuestas por las redes sociales y de aquí del municipio Tulio Febres Cordero, hemos recibido 36 propuestas en el orden económico, social, productivo, seguridad y político para llevarlas a la Asamblea Nacional. Es la juventud de Chávez y de Maduro que está interesada en fortalecer los procesos de transformación de la Patria. Es la juventud que está a la vanguardia de esta nueva Asamblea Nacional y eso nos compromete en el proceso de cambio del parlamento”, sostuvo el joven candidato.

Agregó que aspiran a transformar las leyes bancarias, financieras y de crédito para que éstos sean territorializados en la propia región andina.

De igual modo, Mervin Maldonado, a través de un contacto telefónico, llamó a mantener la batalla por un nuevo sistema económico que brinde la mayor suma de felicidad posible.

“Estamos enfrentándonos a un imperialismo y con dignidad hemos sabido llevar este combate que sin duda hace estragos y deja sus heridas, pero que también demuestra la capacidad y dignidad de nuestro pueblo”, dijo el integrante de la Dirección Nacional del PSUV.

Se refirió a los cambios populares de emancipación promovidos por los pueblos de la región donde “Venezuela ha servido de faro, vemos como en Bolivia ha ganado el pueblo, en Chile se ganó el plebiscito, significa que son nuevos aires, es el ejemplo de Venezuela que resiste, que combate y se enfrenta al imperialismo sin miedo”.

El líder político llamó al voto este 6 de diciembre para lograr la liberación del entreguismo que ha reinado en el parlamento nacional. “Tenemos una batalla este 6-D, así que todo el mundo a votar para cambiar esa Asamblea y que se acabe la conspiración desde esta instancia que tiene cinco años pidiendo sanciones y bloqueos e intervenciones extranjeras y con el voto popular estamos seguros que lo lograremos”.

Finalmente, la Jefa Política del PSUV, en el municipio Tulio Febres Cordero de Mérida, Ana Rivera, expresó que “el modelo económico sustentable que hoy se produce en el territorio producto del bloqueo y las sanciones ilegales de la Casa Blanca, demuestran la valentía de un pueblo que se niega a ser dominado por modelos neocolonialistas y se pone al frente de la batalla en resistencia con el Presidente Nicolás Maduro. Por eso debemos llevar estas propuestas del Poder Comunal al Poder Legislativo”.