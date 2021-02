Gerardo Bonaguro, vigilante de la Universidad de los Andes en Mérida y miembro activo del PSUV en la entidad, se dirigió hasta la sede de YVKE Mundial Los Andes en Mérida, para denunciar los robos, una situación que viene sucediendo en las distintas facultades de tan importante casa de estudios.

Bonaguro, aseguró que tan delicado hecho, no han sido atendidos por el Vicerrector Manuel Aranguren, a quien exhorta poner atención, debido a que las tres Facultades ubicadas en Mérida, Núcleo La Hechicera, Facultad de Farmacia e Ingeniería, donde están mantenimiento y transporte, han sido robadas recientemente

Bonaguroseñaló que “El Vicerrector Manuel Aranguren no quiere tomar cartas en el asunto sobre los robos que ha habido en las distintas facultades de la ciudad de Mérida, llámese Hechicera, Modulo Campo de Oro, que es donde está la Facultad de Farmacia, Ingeniería que es donde esta Mantenimiento y Transporte” resaltó.

Además dijo “Como hace 8 días, robaron lo que es la Facultad de Arte, se llevaron casi todo, desmantelaron todo, casualidad que no había compañeros vigilantes ahí, roban es cuando no hay vigilantes y eso me hace a mi deducir que eso son robos internos” precisó Bonaguro vigilante de la ULA.

En otro orden de ideas, indicó que es necesario actualizar la data de trabajadores vigilantes de la ULA en Mérida. En declaraciones dadas por Bonaguro, expresó que “Otra denuncia también es para que el Vicerrector tomen en cuenta sobre las datas de nosotros los vigilantes, nosotros cuando quedamos fijos hace 8 años, éramos 2100 vigilantes, hoy en día no llegamos ni a 500 vigilantes, donde esta esa data, de verdad Profesor Aranguren que ustedes no quieren sincerarla, es una plata que la están enviando completica” destacó.

Ante esta situación Bonaguro pidió al Gobierno Nacional y al Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria Cesar Trómpiz para que intervengan la ULA en Mérida, tras que se observa mucha corrupción en las instalaciones debido a la carente autoridad que esta tiene, afirmó.

Bonagurolamentó que se estén pagando nóminas, que según la data, no existen y señaló que “La OPSU ha mandado cartas, ha mandado llamados, reuniones, de que ya sinceren la nueva data para el pago de nóminas, dichamente vigilancia de la universidad y la emisora donde funcionaba anteriormente ULA TV que ya no funciona” mencionó.

Hay trabajadores de la ULA que renunciaron y el dinero para su pago sigue llegando a las arcas de la universidad resaltó Bonaguro.

Bonaguropidió a las autoridades que no sigan culpando a los vigilantes - que quedan-, como los responsables y cómplices de los robos y pidió, que se activen a sincerar la data de trabajadores vigilantes, que la OPSU ha estado solicitando a las oficinas de la ULA. Además insistió que es necesario actualizar esta data de vigilantes, dado que beneficios y bonos que les corresponden por derecho, no han podido ser recibidos tras este problema existente con la data que aún se maneja.

Bonaguroprecisó que el envió de esa data, ante el gobierno es una mentira y resaltó que el Gobierno Nacional hace el esfuerzo para enviar el dinero para pagar a los trabajadores y dijo “mandan esa data y entonces le hechan la culpa al gobierno nacional y eso es mentira, más bien la OPSU está haciendo un esfuerzo y el Presidente Nicolás Maduro hace mucho esfuerzo para mandar esos recurso para acá para Mérida, para que a los trabajadores les paguen dignamente y esas autoridades que esta vencidas, también se agarran la plata ellos” indicó Bonaguro.

Al final se exigió la sinceridad de todas estas circunstancias que viene aconteciendo en la ULA Mérida, condición que de ejecutarse lo más correcto es sentarse con el Gobierno Nacional, el Ministro Cesar Trómpiz y la Universidad a los efectos de abolir todas estas irregularidades, concluyó Bonaguro.