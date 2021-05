Habitantes de Lagunillas repudiaron abandono del principal centro asistencial de la localidad, manifestaron carecer del apoyo de la Corporación de Salud de la región - CORPOSALUD adscrito a la Gobernación del Estado Mérida

En tal sentido,el Alcalde del municipio Sucre Julio Guillen denunció que el Gobernador del Estado Ramón Guevara no ha enviado los recursos necesarios para mejorar las fallas de funcionamiento del Hospital I de Lagunillas “la planta eléctrica está paralizada debido a la falta de aceite y según los voceros de mantenimiento del hospital, no pueden hacer el cambio porque el Gobernador no envía los recursos, si él no quiere dar el dinero entonces que lo diga así nosotros veremos cómo resolvemos este problema que nos aqueja a todos por igual”, señaló.

Atención a las víctimas de Asedios Imperiales:

En otros temas, indicó que a través del gobierno de calle realizaron la entrega de medicamentos, ayudas técnicas y alimenticias a personas que previamente habían sido valoradas “este viernes estuvimos junto al sistema de misiones en la comunidad de Quinanoque, durante el cierre del abordaje de las víctimas de la Guerra económica y el bloqueo imperial, siguiendo lineamientos del Jefe de Estado Venezolano Nicolás Maduro Moros”, puntualizó Guillen.

Asimismo Guillen agregó que pese a la pandemia del COVID-19 devotos rindieron culto al Patrón de los agricultores San Isidro Labrador “quiero agradecer la participación de nuestro pueblo en cada una de las actividades religiosas preparadas por el presbítero José Juan Flores, de esta manera nuestras tradiciones siguen teniendo vigencia en el seno de nuestra familia”

Finalmente el Burgomaestre del la localidad manifestó que más de 120 productores agrícolas participaron en el operativo de limpieza vial de la jurisdicción.