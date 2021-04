Los familiares de Francisca Robles, de 84 años, denuncian que el pasado miércoles la llevaron vacunarse a un centro de Tlalnepantla (México) y allí le inyectaron aire, en lugar de la correspondiente dosis de AstraZeneca contra el covid-19, informan medios locales.

Una de sus nietas, Abril Hernández, decidió grabar el momento de la inoculación para mostrárselo luego a sus seres queridos. Sin embargo, cuando luego revisaron las imágenes se percataron de que, en realidad, le jeringa estaba vacía.

Hernández asegura que se sorprendió mucho al ver la grabación. "Cuando le comenté a la persona que se la aplicó, me dijeron que no, que cuál era el fin de aplicarle una vacuna vacía a mi abuelita", explica. "Simplemente se rieron de mí y no hicieron caso, […] nos dijeron que no, que sí se la habían aplicado y que era imposible que no le hubieran puesto nada", recuerda.

Piden justicia

Hernández denuncia que esta práctica también puede afectar a otras personas. "Nos dimos cuenta, pero en las demás personas que no notaron esto, se fueron creyendo que realmente sí habían recibido la vacuna correctamente", comenta.

El Instituto de Salud Mexiquense ha abierto una investigación sobre el caso de Robles, que recibió un comprobante de que sí fue vacunada.

Por su parte, Javier Lozano, coordinador del Instituto de Salud del Edomex, indicó que se hará cargo de cualquier atención médica que pueda necesitar la anciana y que se le practicará un examen de anticuerpos para determinar si se le suministró el fármaco.

No correría peligro

En este sentido, aseguró que, de comprobarse que no fue vacunada, se le inmunizará. Asimismo, detalló que, en caso de que se le inyectara aire no correría peligro, porque este no podría llegar al sistema vascular sin ser absorbido antes por el cuerpo, al tratarse de una vacuna intramuscular.

Este es el segundo caso de este tipo registrado en una persona de la tercera edad en el país latinoamericano, después de que una mujer de 95 años le ocurriera lo mismo en Sonora. Entonces, las autoridades dijeron se trató de un error humano.

La pandemia ya ha dejado un total de 203.854 muertos y más de 2,2 millones de infectados en México. Desde el inicio de la campaña de vacunación en esa nación, el pasado 24 de diciembre, se han aplicado 8.644.446 de dosis de vacunas contra el covid-19.