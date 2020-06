Decretan otro toque de queda en Washington para frenar protestas

La alcaldesa del Distrito de Columbia, Estados Unidos, Muriel Bowser, impuso otro toque de queda en la capital estadounidense, Washington DC, que empezará a las 19:00 (hora local) y durará dos días, con el propósito de frenar las protestas populares en repudio al homicidio de George Floyd, un hombre negro desarmado asesinado en Minneapolis bajo custodia policial.

"He pasado esta mañana caminando por la ciudad para evaluar los daños, y hay daños significativos en las áreas del centro. Aplaudimos el espíritu de protesta estadounidense, y especialmente las protestas ante el Gobierno Federal. Sin embargo, no permitimos y no permitiremos la destrucción continua de nuestra ciudad por personas que vienen a protestar o por residentes de la capital", indicó Bowser en una conferencia de prensa reseñada en el sitio web de RT Noticias.

Este domingo fue el tercer día consecutivo de protestas en la capital estadounidense, frente a la Casa Blanca, por el asesinato de George Floyd.

La alcaldesa señaló que todos los estadounidenses deberían estar indignados por la muerte de George Floyd. No obstante, aseguró que ella estaba "triste y enojada" por la destrucción causada por los manifestantes.

Floyd, de 46 años, murió el 25 de mayo pasado después de que Derek Chauvin, oficial de policía blanco, le restringió la respiración al apretarle el cuello con su rodilla, aunque Floyd suplicó repetidamente: "No puedo respirar", "Por favor, no puedo respirar ".

Chauvin fue arrestado y acusado de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario el viernes pasado, refiere Xinhua.