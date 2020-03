Declaran estado de emergencia en Washington, EE.UU por Covid-19

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, declaró el estado de emergencia y emergencia de salud pública tras confirmarse este miércoles seis nuevos casos de coronavirus.

LIVE: Providing an update on coronavirus (COVID-19) cases in the District. For a stream with captions visit https://t.co/44CwI7bWqr. To learn more visit https://t.co/MEWs6uPfsI. https://t.co/Z3TuyCZEHf

