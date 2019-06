Declarado procedente solicitar a Ecuador extradición de ciudadano por estafa

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró procedente solicitar a la República del Ecuador la extradición activa del ciudadano Segundo Antonio Viteri Fernández, para su enjuiciamiento penal en territorio venezolano, por la presunta comisión de los delitos de estafa calificada a título de sujeto determinador, tipificado en el artículo 464, numeral 1, en concordancia con el artículo 462 y 83 en su parte in fine; fraude a título de sujeto determinador, previsto y sancionado en los artículos 463 numeral 6 en concordancia con los artículos 462 y 83 parte in fine, y agavillamiento a título de promotor, tipificado en los artículos 288 en relación con el 286 todos del Código Penal Venezolano.

Indica la decisión de la Sala de Casación Penal, con ponencia de su vicepresidenta, magistrada Elsa Janeth Gómez Moreno, que en el presente caso se verificó el cumplimiento de los requisitos que imponen los principios generales sobre la extradición, razón por la cual se declaró procedente la petición.

Señala la sentencia N° 080-2019 del Alto Tribunal venezolano, que se asume el firme compromiso ante la República del Ecuador, que el mencionado ciudadano será procesado por la presunta comisión de los referidos delitos con las debidas seguridades y garantías constitucionales y procesales penales, consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El presente caso se inició con una denuncia hecha ante el Ministerio Público por una ciudadana que manifestó, entre otras cosas, que hizo una negociación por un apartamento en la urbanización El Paraíso, municipio Libertador, Distrito Capital, con Segundo Antonio Viteri Fernández, pero que al final la negociación no se dio porque el vendedor manifestó que no vendería su inmueble, y hasta la presente fecha no le había devuelto el dinero entregado en arras.