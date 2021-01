David Martínez encabeza a los abridores de Caribes

David Martínez fue designado por el manager Mike Álvarez para abrir el primer encuentro de la Serie del Caribe, que comienza este domingo en Mazatlán.

“Estoy listo para asumir el reto y feliz por ser quien inicie el torneo”, dijo el derecho, minutos antes de subir al vuelo chárter, que trasladaría a Caribes de Anzoátegui a tierras mexicanas este sábado, desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia.

“Estoy totalmente recuperado de las dolencias (tirón en la pierna derecha) que me afectaron días atrás y que impidieron que lanzara en la Semifinal”, destacó Martínez que tomó la pelota en el primer desafío de la Serie Final, contra Cardenales de Lara, y se fue sin decisión.

Martínez, de 33 años de edad, se medirá a los Federales de Chiriquí, representante de Panamá, el equipo menos conocido de los asistentes al Clásico Caribeño, pero no irá a ciegas.

“Jugué con ellos durante la temporada anterior (de la liga panameña) y los conozco bien. Tienen buen equipo. Estuve revisando su roster y sé contra quiénes me voy a enfrentar. No sé si será una sorpresa para ellos, cuando los enfrente, pero de seguro será un buen juego”, abundó Martínez.

El cumanés irá a su segunda Serie del Caribe. En 2020, en San Juan, Puerto Rico, ganó su única apertura, como miembro de Lara. Su rival fue el equipo canaleño Astronautas de Chiriquí y aisló ocho hits en seis sólidos innings en blanco, en los que no concedió boletos y ponchó a dos.

“Estoy saludable y descansado. Así que espero hacer un buen trabajo, como en la serie anterior”, apuntó Martínez, que en la Final contra los pájaros rojos no permitió anotaciones en 4.2 entradas.

Le seguirán en el orden de la rotación Andrés Machado (vs Criollos de Caguas), Guillermo Moscoso (vs caimanes de Barranquilla), Raúl Rivero (vs Águilas Cibaeñas) y Williams Pérez (vs el campeón mexicano, que decidía el sábado por la noche).

Martínez y Machado serían los brazos de Caribes en una eventual semifinal y luego en el juego decisivo por el título, respectivammente.

“Confío en que llegaremos hasta allá y así disfrutar abrir un juego de esa importancia”, señaló Martínez.