Daniel Dhers: sacó la maleta de trucos en Lima

Lima, Perú 11 de agosto 2019.- El ciclismo BMX freestyle debutó en el Ciclo Olímpico, en los juegos Panamericanos Lima 2019 y entregó las primeras medallas. El oro en masculino se lo llevó Venezuela por intermedio del experimentado Daniel Dhers quien llegó a territorio inca con la maleta de trucos para conquistar el sueño dorado.

Sobre la competencia, Dhers tuvo que realizar un ajuste mental muy rápido, ya que en la primera ejecución tuvo una caída al llevarse la rampa, situación que llenó de nervios a todos los venezolanos presentes, ya que el caraqueño de 34 años de edad era el favorito para llevarse el título.

“Luego de la primera ejecución, hable con Justin Dowell (norteamericano número uno del ranking mundial) me dijo, ve por más, y me dio la idea de que lo hiciera de regreso y no de ida. Es difícil hacer esos cambios en plena competencia, porque lo había trabajado toda la semana. Siempre he pensado que quiene sobrevive es el se adapta al cambio, lo hice porque quería la medalla”, destacó el primer medallista de oro en esta prueba.

Reconoció que sería muy frustrante para él estar en los juegos y no darlo el todo por todo, “me iba a dar mucha rabia el no hacer lo imposible por tratar de ganar, si voy con todo y me caigo fue porque fui con toda la fuerza”, la recompensa, ya todos la celebran.

Una maleta de trucos que vale oro

Su enfoque principal fue la ejecución de los 720 invertidos con can can (dos giros sobre su propio eje) y los doble tailwhip (giro del cuadro) con backflip (giro hacia atrás), “le di a la pared para tomar impulso y realizar 720 cancán, que es un truco que inventé hace 11 años (…) también agregue el mortal con súperman, que casí no lo hago, pero sabía que aquí me iba a resultar y lo trabajé y fue parte de la maniobra que ejecuté, luego trabajé el resto para lograr todo de muy buena manera”.

La práctica es fundamental en este deporte, trabajo diario y constante son parte clave para lograr el éxito, además de poder controlar la velocidad en cada momento de la ejecución, “entreno todos los días, dos, tres horas, me enfoco mucho en tener una montada limpia, el truco tiene su grado de dificulta y su realización no es lo más difícil, lo complicado es entrarlo perfecto”.

Sobre el mundo del ciclo olímpico, Dhers no ocultó su emoción por poder vivirlo, compartir y ver otros deportes, “le brindamos a los Juegos Panamericanos algo diferente, nos manejamos distintos, somos algo rebeldes, y me gustó que hay mucha camaradería”.

Sobre las emociones y el vértigo el campeón panamericano de la prueba destacó entre risas, “eso es lo que tiene el freestyle, somos un deporte que no lo puedes predeciry hay muchas variantes y eso lo hace mucho más emocionante”. Concluyó. FIN / FIN / Omar Pernía enviado especial Lima 2003.