Daniel Dhers ganó campeonato nacional de BMX Freestyle

l ciclista venezolano, Daniel Dhers mostró su nivel sobre la bicicleta en Caracas y se llevó este sábado el primer lugar en la ronda élite del campeonato nacional de BMX FreeStyle Park que le rinde honores al multicampeón internacional, reseñaron medios deportivos.

“Es una alegría enorme volver a montar (bicicleta) en Caracas, competir en mi tierra para mí es muy especial, sobre todo por el apoyo del público”, declaró Dhers tras conquistar su victoria perfecta tras las rondas clasificatorias y finales, puntuada por los jueces en los 100 puntos, encima de Edy Alviárez y Kevin De Meo, segundo y tercero, respectivamente.

“El BMX es un deporte poco conocido en el país pero estoy sorprendido acá por ver a estos chamos que son la generación de relevo. Yo me hacía la pregunta de qué pasará cuando ya yo me retire, y creo que en esta visita a Caracas he conseguido la respuesta, porque aquí hay mucho talento”, continuó el cinco veces campeón de los X-Games.

La Copa de BMX finaliza este domingo en el Parque Naciones Unidas de El Paraíso, en Caracas, con la participación de riders de 24 clubes de todo el país, en una jornada que otorga puntos al ranking de la Unión Ciclística Internacional camino a los Juegos Olímpicos Tokio 2021.