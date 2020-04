Cutis Granderson lucha contra el Covid-19

Curtis Granderson realizará una donación de 42 mil comidas para ayudar a los afectados por el Covid-19. El recién retirado jardinero escogió dicha cantidad también recordar al legendario Jackie Robinson.

El ex guardabosque publicó por su cuenta de Twitter que ofrecerá la donación como parte del trabajo con su Fundación Grand Kids durante la pandemia del coronavirus.

Although baseball may be on pause, today is bigger than baseball. #JackieRobinsonDay pic.twitter.com/NXGN7TYkC8

— Curtis Granderson (@cgrand3) 15 de abril de 2020