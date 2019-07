Cuatro consejos para cuidar la salud del miembro viril

El pene es el órgano genital masculino que hace posible la realización del acto sexual, ya sea con fines reproductivos o simplemente como manera de disfrutar su sexualidad, pero, además, tiene como función eliminar la orina del organismo; sin embargo, también puede enfermarse y producir dolor.

En algunos casos la solución puede ser solo una adecuada higiene; mientras que, en otros, el daño puede ser irreversible.

Una de las principales enfermedades que afectan al órgano reproductor masculino es el cáncer, que se origina con frecuencia en el glande y rara vez en el prepucio o en el cuerpo del pene.

Si bien es cierto, no hay una causa exacta del cáncer de pene, los factores de riesgo más frecuente son la falta de higiene, algunas lesiones en el pene, infección con el Virus del Papiloma Humano (VPH), entre otros.

Para mantener una buena salud del miembro viril, especialistas de la Liga Contra el Cáncer brindan cuatro consejos que todo varón debe seguir para fomentar una buena salud

1. Tener una buena alimentación:

La correcta alimentación promueve el funcionamiento de tu pene y ayuda a prevenir enfermedades, además de mejorar la calidad de los espermatozoides. Aquí te indicamos algunos alimentos que favorecen su bienestar:

• Granada: combate la disfunción eréctil y aumenta la cantidad de esperma en el semen.

• Sandía: tiene alto contenido de citrulina que relaja los vasos sanguíneos y aumenta la producción de óxido nítrico para que se produzca la erección.

• Lentejas: son ricas en folato lo que reduce en 30 % el número de espermatozoides defectuosos por causas genéticas.

• Brócoli y tomate: incrementan la actividad del licopeno, una sustancia antitumoral que reduce el riesgo de padecer cáncer de próstata.

2. Hacer ejercicio:

La práctica de ejercicio físico reduce significativamente el riesgo de disfunción eréctil y la eyaculación precoz, además de mejorar el desempeño y rendimiento sexual, debido a que está conformado por tejidos musculosos. En muchas ocasiones, los problemas de erección en los hombres se deben a problemas emocionales generados por el estrés, la ansiedad o un bajo estado de ánimo ocasionado por las circunstancias de la vida; por ello se recomienda:

• Realizar cualquier tipo de actividad física, ya que reduce el riesgo de sufrir de disfunción eréctil y eyaculación precoz. También mejora el rendimiento físico durante el acto sexual.

• Mantener una vida sexual activa, de lo contrario, la fibra muscular perderá elasticidad.

• Evitar cualquier postura sexual muy acrobática ya que se podría generar lesiones en el pene.

3. Tener una buena higiene genital:

Mantener un aseo en las zonas íntimas es imprescindible para garantizar la salud de tu pene, además de permitirte estar atento ante cualquier irregularidad. Te indicamos el procedimiento correcto de cómo hacerlo:

• Lavar los genitales al menos una vez al día.

• Usa agua y un jabón neutro, aunque es importante no abusar para no alterar el pH de la sensible piel que lo cubre.

• Retira el prepucio con suma suavidad y deja que le caiga agua de forma abundante.

• Recuerda secarlo bien para evitar que la humedad genere infecciones.

4. Hacerse un autoexamen mensual y chequeo anual:

Para prevenir el cáncer de pene, todos los varones jóvenes y adultos deben realizarse los siguientes despistajes:

• Autoexamen mensual: Una vez al mes los varones deben realizarse un autoexamen a sus genitales, tanto de testículos como de pene, con el fin de asegurarse de que no existan bultos ni protuberancias inusuales que suelen ser el primer indicio de un cáncer.

• Despistaje clínico de testículos y pene: Es la exploración y revisión de los testículos y pene realizadas por un especialista a todos los varones por lo menos una vez al año.